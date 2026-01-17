ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला में हमारे खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं- केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट (Etv Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है. आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने ये दलीलें रखी. कोर्ट ने आरोप तय करने पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान हरिहरन ने कहा कि केजरीवाल सरकारी काम कर रहे थे. इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि केजरीवाल ने किसी से कहा हो कि साउथ लॉबी से पैसे मांगे. हरिहरन ने कहा कि केजरीवाल का नाम पहले तीन चार्जशीट में नहीं था. उनका नाम चौथे पूरक चार्जशीट में आया. हरिहरन ने कहा कि चौथे पूरक चार्जशीट पहले के चार्जशीट की तरह ही था। वो केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को लेकर केवल कट एंड पेस्ट था. हरिहरन ने केजरीवाल के खिलाफ जांच करने की जरुरी अनुमति नहीं मिलने का भी सवाल उठाया.

ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

बता दें कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

