रिम्स में बर्न मरीजों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं, रांची सदर अस्पताल जले मरीजों को सिर्फ करता है रेफर
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बर्न मरीजों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है.
Published : April 25, 2026 at 6:11 PM IST
रांची:गर्मी बढ़ने के साथ-साथ झारखंड में अगलगी की घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में बर्न के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि राजधानी के दो बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स और रांची सदर अस्पताल में बर्न मरीजों के लिए की अच्छी व्यवस्था नहीं है. रिम्स में जहां सर्जरी विभाग के अंतर्गत ही 18 बेड का बर्न वार्ड चल रहा है, वहीं सदर अस्पताल में बर्न के मरीजों के इलाज के लिए कोई वार्ड नहीं है.
रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार महतो भी मानते हैं कि बर्न मरीजों के इलाज के लिए जो व्यवस्था रिम्स में होनी चाहिए उसकी कमी है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों में बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है. उन्होंने बताया कि रिम्स के सर्जरी विभाग के अंतर्गत 18 बेड का बर्न वार्ड चलाया जा रहा है. वार्ड को ठंडा रखने के लिए एसी लगी हुई है, लेकिन एक-दो एसी काम नहीं कर रही है. जिसे दुरुस्त करा लिया जाएगा.
संक्रमण का बना रहता है खतरा
रिम्स के सर्जरी विभाग के अंतर्गत चल रहे बर्न वार्ड में भर्ती बर्न के मरीजों में संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है. क्योंकि बर्न वार्ड के ठीक सामने में सर्जरी के मरीजों का सामान्य वार्ड है, वहां मरीजों और उनके परिजनों का लगातार आना-जाना लगा रहता है. ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है.
बर्न मरीजों के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार अगलगी की घटना या दुर्घटना में जल जाने के बाद मरीजों की जान बचाने के लिए एक बेहतरीन और इन्फेक्शन फ्री बर्न वार्ड होना जरूरी है, लेकिन रिम्स का बर्न वार्ड में सामान्य वार्ड से अलग कुछ भी नहीं है. जले हुए मरीजों के इलाज के लिए जरूरी होती है प्लास्टिक सर्जरी की. रिम्स में प्लास्टिक सर्जरी नाम से एक अलग विभाग तो है, लेकिन वह पूरी तरह क्रियाशील नहीं है.
डेडिकेटेड बर्न वार्ड बनाने की जरूरत
रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ.शिशिर कुमार महतो ने कहा कि एक अलग डेडिकेटेड बर्न वार्ड की जरूरत है, जहां प्लास्टिक सर्जरी और जेनरल सर्जरी की टीम 24 घंटे मौजूद हों और दोनों मिलकर बर्न के केस को देखें. राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के बर्न वार्ड की हालत वर्तमान में अधिक बेहतर और ऐसी नहीं है कि यह पूरे राज्यभर में जलने की वजह से गंभीर स्थिति में पहुंचे मरीजों और खासकर रेफरल मरीजों का इलाज कर सके.
रांची सदर अस्पताल में भी बर्न वार्ड नहीं
रांची का सदर अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए देश के बेहतरीन जिला अस्पतालों में से एक अस्पताल का दर्जा पा चुका है, लेकिन यहां भी बर्न के मरीजों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है. यहां पूर्व में 10 बेडेड बर्न वार्ड बनना था. इसके लिए सिविल सर्जन के पुराने कार्यालय के पीछे बर्न वार्ड का भवन भी बनना शुरू हुआ, लेकिन भवन बनकर तैयार होते-होते विभाग की प्राथमिकता बदल गई और बर्न वार्ड के लिए बना भवन ब्लड बैंक भवन में तब्दील हो गया.
इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह बताते हैं कि सदर अस्पताल में कोई बर्न वार्ड नहीं है. जले हुए रोगियों को रिम्स रेफर करना मजबूरी है. सदर अस्पताल और अन्य सीएचसी में कोई भी खास व्यवस्था बर्न मरीजों के लिए नहीं है. सदर अस्पताल में जो जले हुए मरीज इलाज के लिए आते हैं उन्हें तुरंत रिम्स रेफर कर दिया जाता है.
हर जिला अस्पताल में बर्न वार्ड होना जरूरी
रिम्स के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी और वर्तमान में डीन डॉ. डीके सिन्हा कहते हैं कि रिम्स में बर्न वार्ड में बेड और संसाधन सीमित हैं. ऐसे में बर्न के केस बढ़ने पर रिम्स में बेड भी बढ़ाए जाते हैं, लेकिन जरूरत राज्य के हर जिला अस्पताल में बर्न वार्ड बनाने की है, क्योंकि दुर्घटना या हादसे के समय जल जाने पर तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टर्स से इलाज की जरूरत होती है. ऐसे में गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए बहुत जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर बर्न मरीजों के लिए इलाज की बेहतर व्यवस्था हो.
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