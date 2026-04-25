ETV Bharat / state

रिम्स में बर्न मरीजों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं, रांची सदर अस्पताल जले मरीजों को सिर्फ करता है रेफर

रांची का रिम्स. ( फोटो-ईटीवी भारत )