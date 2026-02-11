ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है. बुधवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल समेत दूसरे आरोपियों की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें पूरी कर ली गयीं. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने सीबीआई की ओर से दलीलें रखने के लिए गुरुवार यानि 12 फरवरी की तिथि नियत करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपियों की ओर से लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया.

अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने ये दलीलें रखी. सुनवाई के दौरान हरिहरन ने कहा कि केजरीवाल सरकारी काम कर रहे थे. इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि केजरीवाल ने किसी से कहा हो कि साउथ लॉबी से पैसे मांगे गए. उन्होंने कहा कि केजरीवाल का नाम पहले तीन चार्जशीट में नहीं था. उनका नाम चौथे पूरक चार्जशीट में आया. चौथा पूरक चार्जशीट पहले के चार्जशीट की तरह ही था. वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को लेकर केवल कट एंड पेस्ट था. उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ जांच करने की जरूरी अनुमति नहीं मिलने का भी सवाल उठाया.

ईडी ने 21 मार्च, 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून, 2024 को सरेंडर किया था. अरविंद केजरीवाल को 26 जून, 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई, 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि, 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर, 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी.