ETV Bharat / state

UP के युवाओं के लिए खुशखबरी! विदेश में करियर का सुनहरा मौका, लाखों में मिल सकता है पैकेज

आगामी दिनों में जापान, जर्मनी और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय भर्तियां होने जा रही हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
₹27 लाख तक का सालाना पैकेज, विदेश में करियर बनाने का सुनहरा मौका (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 8:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में करियर बनाने का एक बड़ा और सुनहरा मौका सामने आया है, जिसके तहत प्रदेश में एक बार फिर बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय भर्ती होने जा रही है. इस भर्ती के जरिए मुख्य रूप से जर्मनी, जापान और दुबई (यूएई) जैसे देशों में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे यूपी के 6,000 से अधिक युवक-युवतियों को सीधे लाभ मिल सकता है, विदेश में नौकरी करने की चाह रखने वालों के लिए यह खबर उपयोगी हो सकती है.

₹27 लाख तक का सालाना पैकेज, विदेश में करियर बनाने का सुनहरा मौका (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक आगामी दिनों में जापान, जर्मनी और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय भर्तियां होने जा रही हैं. इसके लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है. इच्छुक लोग विभाग के रोजगार संगम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर इन नियुक्तियों की जानकारी देख सकते हैं. अभी तक प्राप्त रिक्तियों के अनुसार अकेले सऊदी अरब में ही 91 तकनीकी पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जहां योग्यता के आधार पर 30 हजार से लेकर लगभग डेढ़ लाख रुपये प्रति माह तक का वेतन मिलेगा.

वेल्डिंग, फैब्रिकेशन और होमकेयर के पदों पर भर्ती

ऐसे ही सऊदी अरब में भी तकनीकी योग्यता के विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी. सऊदी अरब में जो वैकेंसी हैं, उनमें खासतौर से वेल्डिंग और फैब्रिकेशन से संबंधित कार्य के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसी प्रकार जर्मनी और जापान में भी नौकरी करने का अवसर मिलने जा रहा है, वहां अलग-अलग क्षेत्र के लिए पांच हजार रिक्तियां हैं. जर्मनी में लगभग एक हजार पदों के लिए भर्ती होनी है, वहां नर्सिंग के क्षेत्र में नौकरियां हैं. होमकेयर के पदों के लिए भी महिला-पुरुष दोनों के लिए अवसर है, जिसमें 2 लाख 29 हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन मिल सकता है.

सहायक नर्स और होम केयरगिवर

इसी प्रकार सहायक नर्स के लिए 2 लाख 29 हजार 925 रुपये प्रतिमाह है. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग की योग्यता होना आवश्यक है. जर्मनी में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए जर्मन भाषा का दो लेवल का प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि ऐसे अभ्यर्थी जर्मनी में वहां की भाषा को समझ सकें और अपनी बात रख सकें. जापान में होम केयरगिवर में 5000 पद हैं, जिसमें महिला-पुरुषों दोनों आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए एक लाख, 31 हजार, 818 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है.

यहां पा सकते हैं पूरी जानकारी
जापान में कुछ और भी ऐसे पद हैं, जहां कंप्यूटर का ज्ञान और ऑपरेशन थिएटर का 900 घंटे का प्रशिक्षण होना चाहिए. ऑपरेशन थिएटर में और संबंधित कार्य के लिए 1 लाख, 19 हजार, 976 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा. इच्छुक अभ्यर्थी rojgaarsangam.gov.in पर अधिक जानकारी पा सकते हैं. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए अगर कहीं कोई किसी को समस्या आ रही है तो ऑफिस में आकर भी जानकारी जुटा सकते हैं.

उम्र सीमा 24 से 48 वर्ष हो सकती है

उन्होंने बताया कि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के बाद चयन प्रकिया पूर्ण होगी, इच्छुक योग्य अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आकर भी युवा अधिक जानकारी पा सकते हैं. इसी प्रकार अपने जिले के सेवायोजन विभाग के दफ्तर में भी जाकर जानकारी ले सकते हैं. अलग-अलग चरणों में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें चयनित युवक जर्मनी भेजे जाएंगे. उन्हें जर्मन भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. मेरठ मंडल का नोडल केंद्र मेरठ बनेगा, जहां पर उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा. आवेदक की उम्र अलग-अलग निर्धारित है, जो कि न्यूनतम 24 वर्ष और अधिकतम 48 वर्ष हो सकती है.


केयरगिवर पद के लिए जीडीए, एएनएम, जीएनएम, जीसीए, ईएनटी, बीएससी नर्सिंग वाले अभ्यर्थियों को 1,16976 प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. उन्हें 9 महीने का एडवांस प्रशिक्षण दिया जाएगा. भोजन के रूप में प्रतिमाह 9000 व यात्रा के लिए भी 20, 000 का भुगतान किया जाएगा. जॉब मिलने के बाद 10,000 का भुगतान देना होगा. ऐसे ही जर्मनी में जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वाले अभ्यर्थियों को 2 लाख 29 हजार 925 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी.

ये भी पढ़ें- BHU में प्रदर्शन पर शिक्षकों को जारी हुआ नोटिस, 18 मई तक देना होगा जवाब

TAGGED:

BUMPER RECRUITMENT IN UP
RECRUITMENT IN UP
VACANCY
GOVERNMENT JOB UPDATE
JOB IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.