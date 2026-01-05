ETV Bharat / state

तीर्थ पुरोहितों ने कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की उठाई मांग, सरकार को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव

हरिद्वार: 2027 अर्धकुंभ मेले से पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग उठी है. हिंदूवादी नेता और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम के साथ ही अन्य कई तीर्थ पुरोहितों ने यह मांग उठाई. हरिद्वार के देवपुरा स्थित प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई.

नितिन गौतम का कहना है कि अंग्रेजों के समय में भी नगर पालिका हरिद्वार में गैर हिंदुओं के हरिद्वार में ठहरने और व्यवसाय ना करने को लेकर नियम था. इसलिए ये समय की मांग है कि आने वाले कुंभ से पहले सभी गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए. उन्होंने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ के साथ सुरक्षित कुंभ के लिए भी ये बहुत जरूरी है.

हिंदूवादी नेता और तीर्थ पुरोहितों ने कुंभ क्षेत्र में गैर हिन्दुओं के आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई. हिंदूवादी नेता नितिन गौतम ने कहा कि कुंभ क्षेत्र को हिन्दू क्षेत्र घोषित किया जाए. कोई गैर हिन्दू क्षेत्र में आता है तो उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि जब कुंभ के लिए बड़ी योजना बना रहे हैं तो यह भी हो सकता है. धार्मिक स्थल, घाटों पर गैर हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित हो.