ETV Bharat / state

ऑनलाइन स्व-गणना को लेकर है कंफ्यूजन, किरायेदार हैं तो क्या करना होगा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

खुद करें स्व-गणना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : देश की पहली डिजिटल जनगणना अभियान की शुरुआत हो चुकी है. यह भारत की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है. इसे 'जनगणना 2027' भी कहा जा रहा है. यह दो चरणों में होगी. उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्व-गणना (Self-Enumeration) 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी. हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक चलाया जाएगा और जनसंख्या गणना (Population Enumeration) 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक संपन्न कराई जाएगी. लोग घर बैठे ऑनलाइन अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर स्व-गणना (Self-Enumeration) कर सकते हैं. बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो स्व-गणना को लेकर कंफ्यूज हैं. रजिस्ट्रेशन करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ADM वित्त ने बताया स्टेप-बाय-स्टेप तरीका. (Video Credit; ETV Bharat) परेशान होने की जरूरत नहीं : वाराणसी के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. सदानंद गुप्ता ने बताया कि कैसे बिना किसी कन्फ्यूजन के कुछ स्टेप का पालन करके आसानी के साथ स्व-जनगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है. स्व-जनगणना को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. मोबाइल नंबर और लोकेशन के जरिए लॉगिन करके अपने स्व जनगणना को पूरा कर सकते हैं. उन्होंने कहा, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति है कि यदि उनके घर में किराएदार है, तो वह कैसे जनगणना करें. इसके लिए फॉर्म भरने के दौरान ही कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पर आप अपने ऑप्शन भर सकते हैं.