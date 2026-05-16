ऑनलाइन स्व-गणना को लेकर है कंफ्यूजन, किरायेदार हैं तो क्या करना होगा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
वाराणसी में ADM वित्त ने बताया, बिना कन्फ्यूजन के कुछ स्टेप फॉलो कर आसानी से स्व-जनगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 7:41 PM IST
वाराणसी : देश की पहली डिजिटल जनगणना अभियान की शुरुआत हो चुकी है. यह भारत की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है. इसे 'जनगणना 2027' भी कहा जा रहा है. यह दो चरणों में होगी. उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्व-गणना (Self-Enumeration) 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी.
हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक चलाया जाएगा और जनसंख्या गणना (Population Enumeration) 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक संपन्न कराई जाएगी. लोग घर बैठे ऑनलाइन अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर स्व-गणना (Self-Enumeration) कर सकते हैं. बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो स्व-गणना को लेकर कंफ्यूज हैं. रजिस्ट्रेशन करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
परेशान होने की जरूरत नहीं : वाराणसी के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. सदानंद गुप्ता ने बताया कि कैसे बिना किसी कन्फ्यूजन के कुछ स्टेप का पालन करके आसानी के साथ स्व-जनगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है. स्व-जनगणना को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. मोबाइल नंबर और लोकेशन के जरिए लॉगिन करके अपने स्व जनगणना को पूरा कर सकते हैं.
उन्होंने कहा, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति है कि यदि उनके घर में किराएदार है, तो वह कैसे जनगणना करें. इसके लिए फॉर्म भरने के दौरान ही कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पर आप अपने ऑप्शन भर सकते हैं.
21 मई तक खुद भर सकेंगे फॉर्म : उन्होंने बताया, जनगणना (Census 2027) के इस पहले चरण में नागरिकों को यह विशेष सुविधा दी गई है कि वे 21 मई तक आधिकारिक पोर्टल (https://se.census.gov.in) पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं. मोबाइल नंबर और नाम के माध्यम से ओटीपी सत्यापन होने के बाद 33 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने होंगे. फॉर्म सबमिट होते ही एक 11 अंकों की एसई आईडी जेनरेट होगी और प्रकिया पूरी हो जाएगी.
22 मई से घर-घर आएंगे प्रगणक : जनगणना का पहला चरण 22 मई से शुरू होकर 20 जून 2026 तक चलेगा. इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर 33 सवालों के आधार पर जानकारी लेंगे. लेकिन अगर आपने पहले ही 'स्व गणना' कर ली है, तो आपको सिर्फ अपनी SEID (Self Enumeration ID) बतानी होगी. इससे आपका समय बचेगा.
घर बैठे कैसे करें सेल्फ एन्यूमरेशन : केवल 10 मिनट के अंदर अपना सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्व-गणना कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
- स्टेप 1: सबसे पहले se.census.gov.in वेबसाइट पर जाएं. वहां अपना राज्य चुनें और कैप्चा भरकर आगे बढ़ें.
- स्टेप 2: अब, परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर डालें. आपके फोन पर OTP आएगा, उसे डालकर आगे बढ़ें. भाषा भी चुन लें.
- स्टेप 3: घर की जानकारी (Section A) में अपना एड्रेस डिटेल भरें. इसके लिए राज्य, जिला, गांव, घर का नंबर या लोकेशन की जानकारी दें. स्क्रॉल करने पर नीचे मैप दिखेगा. मैप पर अपने घर के लोकेशन को लाल मार्क से टैग करें.
- स्टेप 4: परिवार की जानकारी (Section B) इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, घर का मालिक कौन है, कितने कमरे हैं और अन्य जरूरी जानकारी भरें.
- स्टेप 5: सुविधाओं की जानकारी (Section C) पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, गैस और अन्य सुविधाओं के बारे में सही जानकारी दें.
- स्टेप 6: संपत्ति की जानकारी (Section D) टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, वाहन जैसे सामान की जानकारी भरें.
- स्टेप 7: आखिर में एक बार पूरा फॉर्म ध्यान से पढ़ लें. इसके बाद 'Submit' पर क्लिक करें.
फॉर्म जमा करने के बाद आपको 12 अंकों का SEID नंबर मिलेगा. इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें. बाद में जब प्रगणक आएंगे, तो यही नंबर दिखाना होगा. इस तरह आप बेहद आसान तरीके से केवल 10 मिनट के अंदर अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं.
ग्राफिक्स से जानिए कैसे करें स्व-गणना
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