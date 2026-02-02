ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ महिला अस्पताल में डॉक्टरों का टोटा, बेहतर सुविधा ना मिलने से मरीज परेशान

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ की आधी आबादी की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए स्थापित एकमात्र महिला चिकित्सालय वर्तमान में सिर्फ एक विशेषज्ञ महिला चिकित्सक के भरोसे संचालित हो रहा है. विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी के कारण महिलाओं को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आगामी 10 फरवरी के बाद हालात और अधिक गंभीर होने हो सकते हैं.

पिथौरागढ़ में महिला चिकित्सालय में तीन पद स्वीकृत हैं, इनमें से एक पद पर तैनात स्थायी चिकित्सक वर्तमान में मातृत्व अवकाश पर हैं. दूसरा पद बांडधारी महिला चिकित्सक के पास है, जिनका बांड कार्यकाल 10 फरवरी को समाप्त हो रहा है. बांड का नवीनीकरण अप्रैल के अंत तक ही संभव हो पाता है. तीसरा विशेषज्ञ पद लंबे समय से रिक्त है. विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है. आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों की महिलाएं निजी अस्पतालों में अपना उपचार करा लेती हैं, कम आमदनी, मध्यम परिवारों की महिलाओं के पास स्वास्थ्य सुविधा के लिए महिला चिकित्सालय ही आसार होता है. जिला चिकित्सालय में लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार आपात स्थिति में जनपद से बाहर रेफर किया जाता है. 10 फरवरी के बाद एक चिकित्सक की सेवाएं समाप्त जाएंगी, जिससे महिलाओं की परेशानियां अधिक बढ़ जाएंगी.

महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में जिले के साथ नेपाल, चंपावत और बागेश्वर के मरीजों को भारी दबाव रहता है. जिला मुख्यालय के साथ ही लगभग 300 महिलाएं उपचार के लिए आती हैं. माह में 200 तक लगभग प्रसव कराए जाते हैं, इनमें 40 प्रतिशत सिजेरियन केस होते हैं. पिथौरागढ़ के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में महिलाएं प्रसव के लिए पिथौरागढ़ महिला चिकित्सालय में आती हैं. विशेषज्ञ महिला चिकित्सालय नहीं होने से महिलाओं को खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही हैं. जबकि पिथौरागढ़ जिला सीएम धामी का गृह जनपद है.