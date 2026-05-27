ETV Bharat / state

RBM अस्पताल में A+ ब्लड का संकट, रोजाना 35 से 38 यूनिट की जरूरत, सिर्फ एक सप्ताह का स्टॉक बचा

आरबीएम अस्पताल का ब्लड बैंक ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल के ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव ब्लड का संकट गहराता जा रहा है. अस्पताल में रोजाना 35 से 38 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ रही है, लेकिन लगातार बढ़ती मांग और कम हो रहे रक्तदान शिविरों के कारण अब ब्लड बैंक में महज एक सप्ताह का ही स्टॉक बचा है. सबसे ज्यादा परेशानी ए पॉजिटिव ब्लड को लेकर है, जिसकी मांग जनाना अस्पताल में बढ़े डिलीवरी केसों के कारण अचानक बढ़ गई है. ब्लड बैंक प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं और आमजन से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की है. मई-जून में हर साल बढ़ जाती है ब्लड की मांग: ब्लड बैंक प्रभारी डॉ प्रवीण धाकड़ ने बताया कि मई-जून में ब्लड की कमी की स्थिति बनती है. सबसे बड़ी वजह जनाना अस्पताल में डिलीवरी केसों का बढ़ना है. गर्मियों में प्रसव के मामलों में वृद्धि होने से महिलाओं को ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ती है. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में रक्तदान शिविर कम आयोजित होते हैं. इससे नया स्टॉक पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाता. कई लोगों में गर्मी में रक्तदान से कमजोरी या बेहोशी होने की भ्रांति है, जबकि चिकित्सकीय रूप से किसी भी मौसम में सुरक्षित रक्तदान किया जा सकता है. ब्लड बैंक प्रभारी डॉ प्रवीण धाकड़ (ETV Bharat Bharatpur) इसे भी पढ़ें- ई-रक्तकोष पोर्टल: ब्लड उपलब्धता की जानकारी एक क्लिक पर, नहीं भटकेंगे मरीज के परिजन