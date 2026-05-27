RBM अस्पताल में A+ ब्लड का संकट, रोजाना 35 से 38 यूनिट की जरूरत, सिर्फ एक सप्ताह का स्टॉक बचा
भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव ब्लड का गंभीर संकट गहरा गया है. मई-जून में डिलीवरी केस बढ़ने से मांग बढ़ी.
Published : May 27, 2026 at 4:49 PM IST
भरतपुर: संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल के ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव ब्लड का संकट गहराता जा रहा है. अस्पताल में रोजाना 35 से 38 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ रही है, लेकिन लगातार बढ़ती मांग और कम हो रहे रक्तदान शिविरों के कारण अब ब्लड बैंक में महज एक सप्ताह का ही स्टॉक बचा है. सबसे ज्यादा परेशानी ए पॉजिटिव ब्लड को लेकर है, जिसकी मांग जनाना अस्पताल में बढ़े डिलीवरी केसों के कारण अचानक बढ़ गई है. ब्लड बैंक प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं और आमजन से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की है.
मई-जून में हर साल बढ़ जाती है ब्लड की मांग: ब्लड बैंक प्रभारी डॉ प्रवीण धाकड़ ने बताया कि मई-जून में ब्लड की कमी की स्थिति बनती है. सबसे बड़ी वजह जनाना अस्पताल में डिलीवरी केसों का बढ़ना है. गर्मियों में प्रसव के मामलों में वृद्धि होने से महिलाओं को ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ती है. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में रक्तदान शिविर कम आयोजित होते हैं. इससे नया स्टॉक पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाता. कई लोगों में गर्मी में रक्तदान से कमजोरी या बेहोशी होने की भ्रांति है, जबकि चिकित्सकीय रूप से किसी भी मौसम में सुरक्षित रक्तदान किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें- ई-रक्तकोष पोर्टल: ब्लड उपलब्धता की जानकारी एक क्लिक पर, नहीं भटकेंगे मरीज के परिजन
क्षमता 2000 यूनिट, उपलब्ध 270 यूनिट: डॉ धाकड़ ने बताया कि आरबीएम अस्पताल ब्लड बैंक की कुल क्षमता 2000 यूनिट है, जबकि फिलहाल सिर्फ 270 यूनिट उपलब्ध है. अन्य ब्लड ग्रुप पर्याप्त मात्रा में हैं. नेगेटिव ग्रुप्स की कमी सामान्य है, लेकिन उनकी मांग कम होने से ज्यादा समस्या नहीं होती. सबसे ज्यादा संकट ए पॉजिटिव ब्लड का है.
दिसंबर में जरूरत से ज्यादा हो जाता है ब्लड: डॉ प्रवीण ने बताया कि दिसंबर-जनवरी में ठीक उल्टी स्थिति रहती है. मांग कम और रक्तदान शिविर ज्यादा होते हैं. मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर आयोजित बड़े शिविरों से स्टॉक बढ़ जाता है. कई बार अतिरिक्त ब्लड दूसरे जिलों में ट्रांसफर करना पड़ता है. आरबीएम अस्पताल का ब्लड बैंक भरतपुर के अलावा आसपास के क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां से 10 ब्लड स्टोरेज यूनिट्स को नियमित सप्लाई की जाती है.
प्लाज्मा, प्लेटलेट्स पर्याप्त: डॉ धाकड़ ने बताया कि प्लाज्मा और प्लेटलेट्स फिलहाल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, करीब 200 यूनिट प्लाज्मा और 15-20 यूनिट आरडीपी प्लेटलेट्स स्टॉक में हैं. एसडीपी मशीन सुचारू रूप से चल रही है.
डॉ धाकड़ ने सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से गर्मियों में ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने की अपील की है. अस्पताल में रोजाना 35-38 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, जबकि रिप्लेसमेंट डोनेशन सिर्फ 25 यूनिट मिल पाता है. एक यूनिट रक्त कई मरीजों की जान बचा सकता है.
इसे भी पढ़ें- जेके लोन प्लाज्मा चोरी प्रकरण में जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट, इस निजी अस्पताल से जुड़े तार - Plasma theft case