राजस्थान में 26 अक्टूबर से बारिश की संभावना, रात का तापमान नीचे आने से बढ़ा ठंड का एहसास
प्रदेश के कुछ भागों में 26 से 29 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज होगी.
Published : October 24, 2025 at 1:20 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सर्द हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी इलाकों, खासकर कोटा और उदयपुर संभाग में 26 से 29 अक्टूबर के बीच बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग, जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक इससे राज्य के कई हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सर्दी का असर और बढ़ेगा. राजस्थान में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. हल्की बारिश और गिरते तापमान के साथ प्रदेश में अब सर्दी का आगाज हो जाएगा.
नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव: निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 25 से 28 अक्टूबर के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा. विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा. मौसम की ताजा स्थिति की बात करें, तो बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सीकर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन का सबसे ठंडा तापमान है. इससे यह स्पष्ट है कि दिन के समय हल्की गर्मी के बावजूद रातों में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है.
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आया सिस्टम: मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी प्रणालियों की वजह से हो रहा है. इन दोनों समुद्री क्षेत्रों से उठी नमी राजस्थान और गुजरात की दिशा में आ रही है, जिसके कारण कोटा और उदयपुर सहित दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बादल बन रहे है. पड़ोसी राज्य गुजरात में भी इसका असर बारिश के रूप में देखा जा रहा है.
ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय: राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में इस समय ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर–पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों में 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह प्रणाली बनी हुई है. इसी तरह उत्तर–पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती स्थिति बनी हुई है. इसके अलावा, एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी वायुमंडलीय स्तर पर लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है. मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 27 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे उत्तर भारत के राजस्थान समेत कई हिस्सों में हल्की वर्षा और मौसम में ठंडक बढ़ने की संभावना है.
सर्दी का अहसास शुरू, सीकर सबसे ठंडा: प्रदेश में सर्दी का असर अब महसूस होने लगा है. सीकर, झुंझुनू , चूरू, जयपुर और भीलवाड़ा में सुबह-शाम ठंडी हवाएं चलने लगी हैं. 23 अक्टूबर को सीकर में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान रहा. मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आगामी दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे दीपावली के बाद राजस्थान में ठंड का दौर औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा.