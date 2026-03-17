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राजसेस कॉलेजों में ढांचा तैयार, स्टाफ का संकट बरकरार...नियमित भर्ती और राजकीय कॉलेज में तब्दील करने की मांग तेज

जयपुर: राजस्थान में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए शुरू किए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) के 374 महाविद्यालयों में बुनियादी ढांचा लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन स्थायी स्टाफ की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी है. वर्ष 2021 से 2025 के बीच स्थापित इन कॉलेजों के लिए राज्य सरकार ने प्रति कॉलेज 4.50 करोड़ रुपए भवन निर्माण के लिए मंजूर किए थे. 90 फीसदी कॉलेजों के भवन तैयार हो चुके और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से ग्रांट भी दे दी. बावजूद इसके इन संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था अस्थायी व्यवस्थाओं पर टिकी है. पढ़ाई का जिम्मा अभी भी विद्या संबल योजना में लगे गेस्ट फैकल्टी के पास है, जबकि गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं. केवल प्राचार्य और लेखा संवर्ग के पदों पर ही स्थायी नियुक्तियां की गई हैं.

नियमित भर्ती की मांग तेज : अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरुस्मा) ने अब इन कॉलेजों को राजकीय कॉलेजों में परिवर्तित करने और सभी पदों पर नियमित भर्ती की मांग उठाई है. संघ के सदस्य भावेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं. संविदा नियुक्तियां स्थायी समाधान नहीं हैं. इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है. राजसेस कॉलेजों में स्थायी स्टाफ की नियुक्ति जरूरी है. संविदा पर नियुक्तियां शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करती हैं. सरकार को राजकीय कॉलेजों की तर्ज पर सभी पदों पर नियमित भर्ती करनी चाहिए, ताकि विभाग को स्थायी मानव संसाधन मिल सके.

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'शिक्षा वीर' मॉडल का विरोध: बेरोजगार यूनियन ने भी सरकार के प्रस्तावित संविदा भर्ती मॉडल का विरोध किया. यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा में करीब 5000 पदों पर संविदा नियुक्ति की तैयारी कर रही है, जिसे उन्होंने 'शिक्षा वीर' मॉडल करार दिया. जिस तरह सेना में अग्निवीर लाए गए, उसी तरह शिक्षा में 'शिक्षा वीर' लाने की तैयारी है. ये छात्रों और बेरोजगार युवाओं दोनों से अन्याय है. सरकार को स्थायी भर्ती करनी चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरे और युवाओं को रोजगार भी मिले.