सुरक्षा सख्त : सरहद से 3 किमी में रात का आवागमन बंद, पाकिस्तानी सिम पर रोक...
सीमा क्षेत्र में रात में तेज रोशनी और तेज ध्वनि वाले उपकरणों के उपयोग पर रोक. आदेश 16 मार्च से दो माह रहेगा प्रभावी.
Published : March 16, 2026 at 8:56 PM IST
श्रीगंगानगर: जिला प्रशासन ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते तीन किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न पाबंदियां लगाई है. सीमा से सटे तीन किमी दायरे में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक आमजन की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. यह आदेश जिले के श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लागू रहेगा.
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया. इसके अनुसार, सीमा से सटे तीन किमी क्षेत्र में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक आमजन के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
हालांकि, जिन किसानों को अपने खेत पर सिंचाई या अन्य कार्य को जरूरी होगा, वे संबंधित बीएसएफ के बॉर्डर पोस्ट अधिकारी या सैन्य अधिकारी से अनुमति लेकर वहां आ-जा सकेंगे. रात में इस क्षेत्र में तेज रोशनी और तेज ध्वनि वाले उपकरणों के उपयोग पर रोक रहेगी. पटाखे, बैंड, डीजे या अन्य तेज आवाज वाले साधनों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने सरकारी कार्य के दौरान इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे.
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जिला मजिस्ट्रेट ने अन्य आदेश में पाकिस्तान के लोकल सिम कार्ड पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया. प्रशासन का कहना था, सीमा के पास पाकिस्तान के मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर तीन से चार किमी तक आ सकता है. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होने की आशंका है. इसी को देखते जिले के उन क्षेत्रों में, जहां पाकिस्तानी नेटवर्क की पहुंच संभव है, किसी भी व्यक्ति के पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन के दोनों आदेश 16 मार्च 2026 से लागू हो गए. ये आदेश अगले दो माह प्रभावी रहेंगे.
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