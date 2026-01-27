दिल्ली आने-जाने वाली कई ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव, यात्रा से पहले देख लें समय
उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो ट्रेनों के समय को यात्रा पूर्वक जांच लें.
Published : January 27, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने परिचालन कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली, नई दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में संशोधन किया है. रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बदलाव जनवरी के अंतिम सप्ताह व फरवरी के पहले सप्ताह से प्रभावी होंगे. इस निर्णय से लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ पैसेंजर ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान समय पर भी असर पड़ेगा.
नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली कई नामी ट्रेनों के समय में 5 से 10 मिनट की देरी की गई है.
- लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस (82501): 1 फरवरी 2026 से यह ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर दोपहर 12:40 बजे पहुंचेगी, जबकि इसका पुराना समय 12:35 बजे था.
- गाजियाबाद में भी ये ट्रेन अब 11:55 बजे पहुंचकर 11:57 बजे रवाना होगी.
- गुवाहाटी-नई दिल्ली एक्सप्रेस (22449) 31 जनवरी से दोपहर 12:45 के बजाय 12:50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
- सिलचर-नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति (14037) और गोड्डा-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस (12349) ट्रेनों का आगमन समय भी 2 फरवरी से बदलकर दोपहर 12:50 बजे कर दिया गया है. पहले ये ट्रेन 12:45 पर पहुंचती थी.
- अगरतला-फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस (14619) आगामी 5 फरवरी से यह ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर 12:50 बजे आएगी और 13:05 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद ये शकूर बस्ती (13:30 बजे) और रोहतक जंक्शन (14:23 बजे) पहुंचेगी.
आनंद विहार और दिल्ली जंक्शन की ट्रेनों में बदलाव
- आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) व पुरानी दिल्ली स्टेशन के यात्रियों के लिए भी नया शेड्यूल जारी किया गया है. बलिया-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22427): आगामी 1 फरवरी से दोपहर 12:40 बजे स्टेशन पहुंचेगी.
- दरभंगा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस (15557) आगामी 2 फरवरी से इसका नया आगमन समय दोपहर 12:50 बजे होगा.
- लखनऊ-आनंद विहार डबल डेकर (12583) ट्रेन 1 फरवरी से ये ट्रेन अब 5 मिनट देरी से यानी दोपहर 13:00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- बरेली-दिल्ली जंक्शन पैसेंजर (54075) ट्रेन 30 जनवरी से इस ट्रेन के समय में गजरौला के बाद के स्टेशनों पर बदलाव होगा. यह हापुड़ में रात 00:40 बजे व पिलखुआ में रात 01:05 बजे पहुंचेगी.
रेल यात्रियों के लिए विशेष निर्देश
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि जिन स्टेशनों का उल्लेख सूची में नहीं है, वहां ट्रेनों का समय पहले की तरह ही रहेगा. यात्रियों से अनुरोध किया है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वे यात्रा पर निकलने से पहले 139 नंबर पर कॉल करें या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति जांच लें. समय में ये मामूली बदलाव रेलवे के परिचालन को और ज्यादा सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया है.
