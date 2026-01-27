ETV Bharat / state

दिल्ली आने-जाने वाली कई ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव, यात्रा से पहले देख लें समय

ट्रेनों के टाइम में बदलाव ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने परिचालन कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली, नई दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में संशोधन किया है. रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बदलाव जनवरी के अंतिम सप्ताह व फरवरी के पहले सप्ताह से प्रभावी होंगे. इस निर्णय से लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ पैसेंजर ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान समय पर भी असर पड़ेगा. नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली कई नामी ट्रेनों के समय में 5 से 10 मिनट की देरी की गई है. लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस (82501): 1 फरवरी 2026 से यह ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर दोपहर 12:40 बजे पहुंचेगी, जबकि इसका पुराना समय 12:35 बजे था.

गाजियाबाद में भी ये ट्रेन अब 11:55 बजे पहुंचकर 11:57 बजे रवाना होगी.

गुवाहाटी-नई दिल्ली एक्सप्रेस (22449) 31 जनवरी से दोपहर 12:45 के बजाय 12:50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

सिलचर-नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति (14037) और गोड्डा-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस (12349) ट्रेनों का आगमन समय भी 2 फरवरी से बदलकर दोपहर 12:50 बजे कर दिया गया है. पहले ये ट्रेन 12:45 पर पहुंचती थी.

अगरतला-फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस (14619) आगामी 5 फरवरी से यह ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर 12:50 बजे आएगी और 13:05 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद ये शकूर बस्ती (13:30 बजे) और रोहतक जंक्शन (14:23 बजे) पहुंचेगी.