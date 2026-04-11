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कक्षा एक में एडमिशन के लिए नहीं मिलेगी कोई राहत, जानें निजी और सरकारी स्कूलों के लिए नियम

उत्तराखंड में कक्षा 1 में प्रवेश के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Admission Rules for Class one
कक्षा एक में एडमिशन के लिए नहीं मिलेगी कोई राहत (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 8:18 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में इस साल कक्षा एक में एडमिशन लेने वाले छात्रों को आयु सीमा में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने जा रही है, हालांकि, इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रयास किए थे, लेकिन शासन स्तर से इस पर निर्णय न होने के कारण फिलहाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तय प्रावधानों को ही मानना होगा. जाहिर है कि इस स्थिति के कारण प्रदेशभर में हजारों बच्चों को निजी विद्यालयों में कक्षा एक के लिए एडमिशन नहीं मिल पाएगा.

उत्तराखंड में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही कक्षा एक में प्रवेश को लेकर एक बार फिर आयु सीमा का मुद्दा चर्चा में है. इस बार भी अभिभावकों को आयु सीमा में किसी तरह की राहत नहीं मिलने जा रही है. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रयास जरूर किए थे, लेकिन शासन स्तर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया. ऐसे में फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तय नियमों को ही लागू किया जाएगा. इसका सीधा असर प्रदेश के हजारों अभिभावकों और बच्चों पर पड़ने वाला है, क्योंकि निर्धारित आयु सीमा पूरी न करने वाले बच्चों को निजी विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश नहीं मिल सकेगा.

दरअसल, हर साल नए शिक्षा सत्र के दौरान कक्षा एक में प्रवेश के समय बच्चों की उम्र को लेकर अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बन जाती है. कई अभिभावकों के बच्चे निर्धारित तारीख के कुछ महीने बाद छह साल की उम्र पूरी करते हैं, ऐसे में वे उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ महीनों की छूट दे दे, ताकि उनके बच्चों को भी कक्षा एक में प्रवेश मिल सके. इस साल भी ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि आयु सीमा में कुछ महीनों का विस्तार किया जा सकता है.

ये है नियम: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार, कक्षा एक में प्रवेश के लिए छात्र की न्यूनतम आयु छह वर्ष होना अनिवार्य है. इसके लिए स्पष्ट रूप से यह नियम तय किया गया है कि 1 अप्रैल तक बच्चे की उम्र छह साल पूरी होनी चाहिए. यानी जो बच्चे 1 अप्रैल तक छह वर्ष के हो जाते हैं, वही कक्षा एक में प्रवेश के पात्र माने जाते हैं.

हर साल ऐसे बच्चे हो जाते हैं वंचित: इसी नियम के कारण हर साल बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते हैं, जिनकी उम्र अप्रैल के बाद कुछ महीनों में छह साल पूरी होती है. ऐसे मामलों में अभिभावक शिक्षा विभाग से कुछ महीनों की राहत देने की मांग करते हैं. इस बार भी ऐसा ही प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें आयु सीमा को कुछ महीनों के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी. माना जा रहा था कि सितंबर तक की समय सीमा देने पर विचार किया जा सकता है, जिससे उन बच्चों को भी मौका मिल सके, जिनकी उम्र थोड़ी देर से छह साल पूरी होती है.

ये बच्चे होंगे पात्र: हालांकि, शिक्षा विभाग के स्तर पर तैयार किए गए इस प्रस्ताव पर शासन की अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई. शासन स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं होने के कारण अब शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तय प्रावधानों के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया चलानी होगी. इसका मतलब यह है कि निजी विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए वही बच्चे पात्र होंगे जो 1 अप्रैल तक छह साल की आयु पूरी कर चुके हैं.

एक साल का इंतजार या अन्य विकल्प पर विचार: इस निर्णय के कारण प्रदेशभर में हजारों अभिभावकों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है. खासतौर पर वे अभिभावक जिनके बच्चों की उम्र अप्रैल के बाद मई, जून या उससे आगे के महीनों में छह साल पूरी होती है, उन्हें इस बार निजी विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश नहीं मिल पाएगा. ऐसे बच्चों को या तो एक साल का इंतजार करना होगा या फिर अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा.

सरकारी स्कूलों में छूट: हालांकि, सरकारी विद्यालयों के मामले में कुछ राहत का प्रावधान जरूर है. राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु सीमा पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है. यहां छात्रों को 30 जून तक छह वर्ष की आयु पूरी करने का अवसर मिलता है/ यानी जो बच्चे अप्रैल, मई या जून के दौरान छह साल के हो जाते हैं, वे सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश ले सकते हैं. इस तरह सरकारी स्कूलों में तीन महीनों तक की अतिरिक्त छूट उपलब्ध रहती है.

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, आयु सीमा को लेकर नियमों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है और इन्हीं नियमों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी.

कक्षा एक में प्रवेश से संबंधित सभी दिशा-निर्देश शासन स्तर से जारी किए जा चुके हैं. इसी के आधार पर निजी विद्यालयों को भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी और निर्धारित आयु सीमा का पालन करना होगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तय किए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की मनमानी या विशेष छूट देने की गुंजाइश नहीं है.
-कंचन देवराड़ी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक-

इस साल भी कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु सीमा में किसी तरह की ढील नहीं दी गई है. ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रवेश के लिए तय नियमों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की योजना बनानी होगी. वहीं शिक्षा विभाग का मानना है कि स्पष्ट नियमों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया चलाने से भविष्य में किसी तरह की भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा और शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता बनी रहेगी.

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