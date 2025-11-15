Bihar Election Results 2025

मेहंदीपुर बालाजी में खुले में रात गुजारने को मजबूर श्रद्धालु, एसडीएम बोले - जल्द खुलवाएंगे रैन बसेरा

आस्थाधाम में कुछ धर्मशालाएं फ्री में संचालित है, लेकिन इनमें से कुछ के मैनेजर श्रद्धालुओं से प्रसाद के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं.

Devotees forced to spend the night in the open
खुले में रात गुजारने को मजबूर श्रद्धालु (ETV Bharat Dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 10:55 AM IST

दौसा: जिले का प्रसिद्ध आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी, जहां दिन में भक्ति का रस बहता है, जो अमीर और गरीब का भेद नहीं करता. दूर-दूर से बालाजी के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रात में गरीब दर्शनार्थियों के लिए ठौर है ना ठिकाना. यहां सर्द रात में कई श्रद्धालु सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर है.

मेहंदीपुर बालाजी में एक धर्मशाला के संचालक राजीव मित्तल ने बताया कि आस्थाधाम में आने वाले गरीब श्रद्धालुओं के लिए कुछ धर्मशाला फ्री में संचालित है. इनमें बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में जगह दी जाती है. लेकिन इन धर्मशालाओं में रहने वाले मैजेजर श्रद्धालुओं से प्रसाद के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं, जिसे हर श्रद्धालु देने में असमर्थ नजर आता है. इसके चलते श्रद्धालुओं को सड़क पर रात गुजारनी पड़ती है.

परेशान श्रद्धालु बोले... (ETV Bharat Dausa)

पढ़ें:मेहंदीपुर बालाजी में CGST टीम ने होटल में मारा छापा

मध्यप्रदेश के सागर जिले से आई शांति देवी समेत अन्य श्रद्धालुओं ने इंतजामों की कमी पर अफसोस जताया. शांति देवी ने कहा कि बालाजी दर्शन की खुशी है, लेकिन रात का दुख बड़ा है. बच्चों को लेकर कहां जाएं? धर्मशालाओं में पूछो तो किराया सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए. सड़क पर बैठो तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे हम बोझ हों. उनके साथ कई छोटे बच्चे थे. ठंड से सिकुड़े और कपड़ों में खुद को छिपाते हुए. उनकी सांसें ठिठुरन में अटकती दिखीं. यह दृश्य किसी को भी भीतर तक झकझोर सकता है.

रात में सड़क किनारे डर : श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि सड़क किनारे सोते समय भारी वाहनों का डर हमेशा सताता है. मेहंदीपुर बालाजी में पहले भी सड़क पर सोए लोगों के साथ हादसे हो चुके हैं. हालांकि जनहानि नहीं हुई, लेकिन रात में दौड़ती गाड़ियां और किनारे लेटे मासूम. खतरा तो हरदम रहता है. सिकराय एसडीएम नवनीत कुमार ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी में राज्य सरकार की ओर श्रद्धालुओं के लिए आरएसआरडीसी भवन निर्माण करावाएगा. इसकी प्रक्रिया विचाराधीन है. जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू कर श्रद्धालुओं के लिए कम रेट पर रहने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे. सर्दी के चलते गरीब श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था करवाई जाएगी.

करोड़ों के भवन खाली : मेहंदीपुर में बस स्टैंड के पास तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार में करोड़ों रुपए की लागत से दो विशाल भवनों का निर्माण हुआ. ये देख रेख के अभाव में धूल फांक रहे है, लेकिन श्रद्धालुओं के रूकने के लिए कोई आश्रय नहीं है.

