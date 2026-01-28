ETV Bharat / state

काले सोने पर पीली चमक, अफीम काश्तकारों की मौसम पर नजर

भीलवाड़ा: जिले की चार और चित्तौड़गढ़ की दो तहसीलों में अफीम किसानों को कोहरा और बारिश डरा रही है. अभी अफीम के पौधों पर फ्लोरिंग हो गई है. इधर, भीलवाड़ा नारकोटिक्स विभाग अफीम खेतों का भौतिक सत्यापन के बाद पैमाइश कर रहा है. जिला अफीम विभाग के अनुसार, फसल खराबे या विभाग के अनुसार उपज नहीं दे सकने की स्थिति में किसान ऑनलाइन या भीलवाड़ा नारकोटिक्स कार्यालय में उपस्थित होकर 10 से 15 मार्च के बीच आवेदन दे सकता है ताकि अगले वर्ष अफीम बुवाई का पट्टा (लाइसेंस) फिर मिल जाए. फसल खराब होने पर भी विभाग को प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो अगले वर्ष बुवाई का पट्टा नहीं मिलेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, बीते दो दिन से भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि हुई है. इससे रबी की फसलों में नुकसान की आशंका है. भीलवाड़ा नारकोटिक्स विभाग के अंतर्गत अफीम किसानों को भी फसल खराब होने की आशंका है, जहां भीलवाड़ा की कोटड़ी, जहाजपुर, बिजौलिया, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले की बेगूं एवं रावतभाटा तहसील शामिल है. इन 6 तहसीलों के 6758 किसानों को भीलवाड़ा नारकोटिक्स विभाग ने अफीम बुवाई के पट्टे दिए थे.

पढ़ें: सरसों और चने की आड़ में अवैध अफीम की फसल पर कार्रवाई, 2300 पौधे जब्त

अभी तक शिकायत नहीं: जिला अफीम अधिकारी सुशील कुमार वर्मा ने कहा कि भीलवाड़ा कार्यालय ने कुल 6758 पट्टे दिए. बिजौलिया में 38,जहाजपुर में 230,मांडलगढ़ में 650,कोटड़ी में 633, रावतभाटा में 775 एवं बेगूं में 4432 पट्टे दिए. अभी फसल अच्छी है. अफीम खेतों की नपती कर ली. अफीम कार्यालय में एक जगह से फसल के नुकसान की जानकारी नहीं है. कुछ जगह फसल की दोबारा बुवाई की थी. फसल खराब होती है और किसान को लगता है कि उपज नहीं दे पाएगा तो फसल की हकाई के लिए ई-मित्र या जिला अफीम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है. ऐसा 10 से 15 मार्च के बीच किया जा सकता है.