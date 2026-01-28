ETV Bharat / state

काले सोने पर पीली चमक, अफीम काश्तकारों की मौसम पर नजर

खराबे या उपज नहीं दे सकने की स्थिति में किसान ऑनलाइन या कार्यालय में 10 से 15 मार्च के बीच हकाई आवेदन कर सकता है.

Farmers in opium fields in Bhilwara
भीलवाड़ा में अफीम के खेत में किसान (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले की चार और चित्तौड़गढ़ की दो तहसीलों में अफीम किसानों को कोहरा और बारिश डरा रही है. अभी अफीम के पौधों पर फ्लोरिंग हो गई है. इधर, भीलवाड़ा नारकोटिक्स विभाग अफीम खेतों का भौतिक सत्यापन के बाद पैमाइश कर रहा है. जिला अफीम विभाग के अनुसार, फसल खराबे या विभाग के अनुसार उपज नहीं दे सकने की स्थिति में किसान ऑनलाइन या भीलवाड़ा नारकोटिक्स कार्यालय में उपस्थित होकर 10 से 15 मार्च के बीच आवेदन दे सकता है ताकि अगले वर्ष अफीम बुवाई का पट्टा (लाइसेंस) फिर मिल जाए. फसल खराब होने पर भी विभाग को प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो अगले वर्ष बुवाई का पट्टा नहीं मिलेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, बीते दो दिन से भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि हुई है. इससे रबी की फसलों में नुकसान की आशंका है. भीलवाड़ा नारकोटिक्स विभाग के अंतर्गत अफीम किसानों को भी फसल खराब होने की आशंका है, जहां भीलवाड़ा की कोटड़ी, जहाजपुर, बिजौलिया, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले की बेगूं एवं रावतभाटा तहसील शामिल है. इन 6 तहसीलों के 6758 किसानों को भीलवाड़ा नारकोटिक्स विभाग ने अफीम बुवाई के पट्टे दिए थे.

पढ़ें: सरसों और चने की आड़ में अवैध अफीम की फसल पर कार्रवाई, 2300 पौधे जब्त

अभी तक शिकायत नहीं: जिला अफीम अधिकारी सुशील कुमार वर्मा ने कहा कि भीलवाड़ा कार्यालय ने कुल 6758 पट्टे दिए. बिजौलिया में 38,जहाजपुर में 230,मांडलगढ़ में 650,कोटड़ी में 633, रावतभाटा में 775 एवं बेगूं में 4432 पट्टे दिए. अभी फसल अच्छी है. अफीम खेतों की नपती कर ली. अफीम कार्यालय में एक जगह से फसल के नुकसान की जानकारी नहीं है. कुछ जगह फसल की दोबारा बुवाई की थी. फसल खराब होती है और किसान को लगता है कि उपज नहीं दे पाएगा तो फसल की हकाई के लिए ई-मित्र या जिला अफीम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है. ऐसा 10 से 15 मार्च के बीच किया जा सकता है.

पढ़ें:घर की छत पर चोरी-छिपे 'नशीली खेती', मकान मालिक पहुंचा जेल

रोग का अंदेशा : वन का खेड़ा के किसान गणेशलाल जाट व नारायणलाल जाट अपनी पत्नी व बेटी नीतू के साथ अफीम फसल की पिलाई, कीटनाशकों का छिड़काव और फसल की रखवाली कर रहे थे. गणेश ने कहा, 10 आरी के पट्टे पर बुवाई की. बुवाई के समय बारिश होने के कारण 6 आरी में फिर बुवाई करनी पड़ी. इसमें फूल आ चुके हैं. बादल व बारिश के कारण रोग का अंदेशा है. कीटनाशक छिड़क रहे हैं. शीतलहर से बचाने के लिए चारों तरफ मक्का की फसल बोई है. होली तक फसल पकेगी. फिर डोडों पर चीरा लगाएंगे. उम्मीद है उपज अच्छी होगी. बेटी नीतू ने बायोलॉजी की पढ़ाई की. नीतू बोली, पौधों के बारे में अध्ययन किया. उसका उपयोग अब अफीम की फसल में ले रहे हैं.

पढ़ें:बेमौसम बरसात से खसरा बदलने को मजबूर अफीम किसान, बुवाई के लिए ढूंढ रहे सूखे खेत

TAGGED:

WEATHER CHANGED IN BHILWARA
BHILWARA NARCOTICS DEPARTMENT
NO COMPLAINTS OF DEFECTS RECEIVED
TOTAL OF 6758 OPIUM LICENSES
OPIUM CROP IS UNDER THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.