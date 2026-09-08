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सैलून चलाने वाला नाई निकला करोड़पति, नशे के कारोबार से जुटाई संपत्ति! पुलिस ने सीज की 1.64 करोड़ की प्रोपर्टी

ठियोग में सैलून की आड़ में एक शख्स चला रहा था अवैध नशे का कारोबार. शिमला पुलिस ने किया मामले का भंडाफोड़.

सैलून चलाने वाला नाई निकला करोड़पति!
सैलून चलाने वाला नाई निकला करोड़पति! (@Shimla Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 3:59 PM IST

4 Min Read
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ठियोग: क्या सैलून शॉप की कमाई से कोई चंद दिनों में ही करोड़पति बन सकता है. शायद आपका जवाब होगा, ऐसा संभव नहीं है. लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में एक नाई की दुकान चलाने वाले शख्स के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है. इस खबर को सुनने के बाद से हर कोई हैरान हैं.

क्या है पूरा मामला?

शिमला जिले के ठियोग में एक नाई सैलून की आड़ में नशे का काला कारोबार कर रहा था. शिमला पुलिस ने मामले का भंडाफोड़ किया. शिमला पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते आरोपी की 1.64 करोड़ से अधिक मूल्य की चल-अचल और वित्तीय संपत्तियां सीज की हैं. पुलिस जांच में इन संपत्तियों का प्रथम दृष्टया संबंध मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से पाया गया है.

मामला पुलिस थाना ठियोग में दर्ज एफआईआर नंबर 77/2026, दिनांक 10 जून 2026 का है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस को मिली सूचना के आधार पर 10 जून को टीम ने रहीघाट, हॉस्पिटल रोड ठियोग स्थित आरोपी सोहन लाल उर्फ हैपी की नाई की दुकान की तलाशी ली.

तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 71 ग्राम अफीम बरामद हुई. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस के सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर लंबे समय से अफीम की अवैध तस्करी में संलिप्त था. आरोपी ठियोग, कोटखाई, रोहड़ू और आसपास के क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति करता था.

आय से अधिक संपत्ति की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टीगेशन शुरू की. इस दौरान आरोपी और उसके निकट सहयोगियों की वित्तीय गतिविधियों, संपत्तियों और आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण किया गया. जांच में एक आवासीय भूमि प्लॉट, एक कृषि भूमि प्लॉट, दो मंजिला दुकान, एक वाहन और विभिन्न बैंक और डाकघर खातों में जमा धनराशि समेत कुल ₹1.64 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों की पहचान की गई.

एएसपी मेहर पंवर ने कहा, "वित्तीय अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ये संपत्तियां प्रथम दृष्टया मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से जुड़ी पाई गईं. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नाई की दुकान चलाता है और परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है. उसकी घोषित/ज्ञात आय और उसके नाम अथवा उससे संबंधित पाई गई संपत्तियों के बीच पर्याप्त असंगति सामने आने के बाद एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को सीज किया गया है".

2026 में अब तक ₹8 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज

शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई को इस वर्ष प्राथमिकता दी है. पुलिस के अनुसार 2026 में अब तक 12 NDPS मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टीगेशन करते हुए ₹8 करोड़ से अधिक मूल्य की चल-अचल एवं वित्तीय संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं. इसके विपरीत, वर्ष 2024 और 2025 में NDPS मामलों में इस प्रकार की कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टीगेशन नहीं की गई थी और न ही ऐसी संपत्तियां सीज की गई थीं.

पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान अब केवल मादक पदार्थ बरामद करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. नशे के कारोबार से अर्जित अवैध धन, उससे खरीदी गई संपत्तियों और पूरे आर्थिक नेटवर्क की पहचान कर उसे निशाना बनाना भी कार्रवाई का अहम हिस्सा है. शिमला पुलिस की यह रणनीति नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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