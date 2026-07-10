बीडीसी चेयरमैन-वाइस चेयरमैन पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस-CPIM का गठबंधन भी नहीं आया काम
ठियोग पंचायत समिति चुनाव में भाजपा ने कब्जा कर लिया है. रीता लालटा को 14 और सुंदर सिंह को 13 वोट मिले.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 8:08 PM IST
शिमला: कई बैठकों के लंबे दौर और भारी सस्पेंस के बाद शुक्रवार को ठियोग पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का फैसला आखिरकार वोटिंग से हो गया. शह-मात के इस सियासी खेल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बाजी मारते हुए समिति पर अपना दबदबा बरकरार रखा है. अध्यक्ष पद पर शिलारू वार्ड से भाजपा समर्थित रीता लालटा और उपाध्यक्ष पद पर घूंड वार्ड से सुंदर सिंह विजयी हुए. इस चुनाव में कांग्रेस और माकपा (CPIM) का गठबंधन भी भाजपा को जीतने से नहीं रोक पाया.
शुक्रवार दोपहर 3 बजे पंचायत समिति हॉल में एसडीएम ठियोग की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी 22 निर्वाचित सदस्य शामिल हुए. चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस खेमे के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली.
नहीं चला गठबंधन
अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की तरफ से सत्या गाजटा ने नामांकन भरा था, जिन्हें महज 8 वोट मिले. वहीं भाजपा की रीता लालटा ने 14 वोट हासिल कर एकतरफा जीत दर्ज की. उपाध्यक्ष पद के लिए मुकाबला थोड़ा रोचक रहा. यहां कांग्रेस समर्थित माकपा (CPIM) उम्मीदवार राकेश गोलू मैदान में थे. उन्हें 9 वोट मिले, जबकि भाजपा के सुंदर सिंह ने 13 वोट लेकर जीत का परचम लहरा दिया.
सांसद की मौजूदगी से थमी रही अंतर्कलह
ठियोग भाजपा में अक्सर दिखने वाली स्थानीय गुटबाजी इस अहम चुनाव में नदारद रही. चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार विशेष रूप से ठियोग में डटे रहे. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सांसद की मौजूदगी के चलते ही पार्टी के सभी धड़े एकजुट नजर आए, जिससे क्रास वोटिंग का खतरा टल गया और पार्टी को क्लीन स्वीप मिली.
दिग्गजों ने दी बधाई
जैसे ही एसडीएम ने नतीजों की आधिकारिक घोषणा की, समिति भवन के बाहर ढोल-नगाड़ों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. इस मौके पर चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, ठियोग से भाजपा प्रत्याशी रहे अजय श्याम, पूर्व जिला परिषद सदस्य इंदु वर्मा, पूर्व एपीएमसी अध्यक्ष नरेश शर्मा, भाजपा नेता संदीपनी भारद्वाज और मंडल अध्यक्ष दुनिचंद सहित कई दिग्गज नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को बधाई देने पहुंचे. विधायक बलबीर वर्मा और अजय श्याम ने एकजुटता दिखाने के लिए सभी समिति सदस्यों का आभार जताया. वहीं, इंदु वर्मा ने कहा कि यह जीत जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की मजबूती का प्रमाण है.
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