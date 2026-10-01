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ठियोग छात्रावास विवाद में सरकार का बड़ा फैसला, हिमुडा को एक साल में अपने पैसे पर नया हॉस्टल बनाकर देने के आदेश

ठियोग: ऊपरी शिमला के प्रवेश द्वार ठियोग में महाविद्यालय के छात्रावास निर्माण में बरती गई कोताही और भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब छात्रावास का निर्माण कार्य करने वाली संस्था यानी हिमुडा को निर्माण कार्य में घटिया सामग्री और कोताही बरतने पर जुर्माने के तौर पर जल्द नया छात्रावास बनाए जाने का आदेश दिया है, जिससे लोग खुश हैं.

ठियोग महाविद्यालय छात्रावास पूरा बनाए जाने के चार महीने में ही झुक गया था. छात्रावास बनाने में 2.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. अब इस छात्रावास को हिमुडा को अपने खर्च पर बनाना होगा. बीते वर्ष स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने ठियोग छात्रावास के मद्दे को विधानसभा में भी उठाया था, जिसके बाद विधानसभा स्थानीय लेखा समिति ने कॉलेज का दौरा कर इस बारे में गहनता से जांच की जिस पर अब फैसला आया है.

ठियोग कॉलेज के छात्रावास भवन की निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने के बाद विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने कड़ा फैसला लिया है. करीब 2.71 करोड़ रुपये की लागत से बना भवन कॉलेज को सौंपे जाने के चार महीने बाद ही दरकने और एक तरफ झुकने लगा था. तकनीकी जांच में इसके कई ढांचागत हिस्से असुरक्षित पाए गए. अब मरम्मत के बजाय 104 विद्यार्थियों के लिए हिमुडा को अपने खर्च पर नया छात्रावास बनाना होगा.

तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया था उद्घाटन (ETV Bharat)

सरकारी निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने वाले ठियोग कॉलेज छात्रावास मामले में विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने शिकंजा कस दिया है. तकनीकी जांच में भवन के कॉलम, बीम और स्लैब समेत कई स्ट्रक्चरल हिस्से असुरक्षित पाए गए. अब इस भवन की मरम्मत कर उपयोग करने के बजाय हिमुडा को अपने खर्च पर 104 विद्यार्थियों के लिए नया छात्रावास बनाना होगा.

सुरक्षा कारणों से भवन असुरक्षित घोषित (ETV Bharat)

हिमुडा को नया छात्रावास बनाकर देना होगा

14वीं विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति के सभापति विधायक संजय रत्न की अध्यक्षता में हुई बैठकों में मामले की परत-दर-परत जांच-पड़ताल की गई. समिति ने निर्माण की गुणवत्ता, अधिकारियों की भूमिका और सरकारी धन के इस्तेमाल पर विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगा. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए तैयार भवन वर्ष 2018 में पूरा हुआ था. 22 नवंबर 2018 को इसे कॉलेज को सौंपा गया. लेकिन, अप्रैल 2019 से भवन में गंभीर दरारें आने लगीं और बाद में भवन झुकने लगा.

दोबारा बनाया जाएगा ठियोग महाविद्यालय छात्रावास (ETV Bharat)

5 करोड़ के नुकसान की भी होगी पड़ताल

वहीं, नगर नियोजन और आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि, "विधानसभा सचिवालय की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है. इसका अध्ययन किया जा रहा है. स्थानीय निधि लेखा समिति के निर्देशों पर काम किया जाएगा. जिम्मेवार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित भी होगी. रेट्रोफिटिंग और अन्य मदों में हुए करीब पांच करोड़ रुपये के खर्च की भी जांच होगी.समिति ने जिम्मेदार सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार रिकवरी के निर्देश दिए हैं. साथ ही भविष्य में हिमुडा के निर्माण से पहले जियो-टेक्निकल जांच, ढलान स्थिरता परीक्षण, स्वतंत्र डिजाइन जांच और थर्ड पार्टी निरीक्षण अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है."

सुरक्षा कारणों से भवन को किया गया था असुरक्षित घोषित

IIT मंडी समेत टेक्निकल एजेंसियों की जांच में भवन के कई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल सदस्य मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया. समिति ने सवाल उठाया कि जब तकनीकी जांच में निर्माण की गुणवत्ता और डिजाइन पर गंभीर सवाल सामने आ गए थे तो दोषियों के खिलाफ समय रहते विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की गई. विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर और अभियोजन स्वीकृति के मामले में हिमुडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले पर भी समिति ने नाराजगी जताई.

कॉलेज को सौंपे जाने के चार महीने बाद ही दरकने लगा था भवन (ETV Bharat)

ठेकेदार 2 साल के लिए सरकारी विभागों में ब्लैकलिस्ट

समिति ने स्पष्ट किया कि, सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जवाबदेही से बचने का आधार नहीं हो सकता. निर्माण में कोताही के मामले में ठेकेदार की करीब 22 लाख रुपये की शेष राशि जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें सात लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट और 15 लाख रुपये का अंतिम भुगतान शामिल है. ठेकेदार को 2 साल के लिए सरकारी विभागों में ब्लैकलिस्ट करने को कहा गया है. अब नए छात्रावास के लिए कॉलेज के नजदीक 30 दिन में जमीन चिह्नित करनी होगी. इसके बाद 15 दिन में जियो-टेक्निकल जांच पूरी करनी होगी. करीब 1587 वर्ग मीटर में बनने वाले नए भवन को सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

इसके ही विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने ठियोग में चल रहे अन्य विकास कार्यों में कोताही बरतने पर ठियोग अधिकारियों और ठेकदारों को दो टूक चेतावनी दी है कि घटिया काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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