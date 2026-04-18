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शिमला में बड़े ड्रग नेटवर्क का खुलासा, कोर्ट कर्मचारी ही निकला चिट्टे का सप्लायर

आरोपी लंबे समय से अवैध कारोबार कर रहा था. वह ठियोग कोर्ट में चपरासी के पद पर कार्यरत है.

THEOG COURT PEON DRUG CASE
शिमला में कोर्ट का कर्मचारी निकला चिट्टे का सप्लायर (SHIMLA POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 6:11 PM IST

2 Min Read
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ठियोग: शिमला जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. ठियोग कोर्ट का एक कर्मचारी ही चिट्टा तस्करी में लिप्त पाया गया है. पुलिस की जांच में सामने आया कि वह नशे की सप्लाई लेने वाला था. इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

दरअसल, पुलिस को 12 अप्रैल 2026 को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ठियोग थाना टीम ने नंगल देवी के पास एक कार को रोका. तलाशी के दौरान नलेहा गांव निवासी कुलदीप वर्मा उर्फ आशू के कब्जे से 8.34 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ. आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

पूछताछ में खुला सप्लाई नेटवर्क

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बड़ा खुलासा किया. उसने बताया कि वह यह चिट्टा हितेंद्र मेहता उर्फ रिंकू को सप्लाई करने जा रहा था. इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और तकनीकी व वित्तीय साक्ष्य जुटाए. जांच के दौरान दोनों आरोपियों के बीच व्हाट्सऐप चैट में नशे के कारोबार से जुड़ी बातचीत सामने आई. साथ ही UPI और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किए गए लेन-देन के सबूत भी मिले, जिससे यह साफ हो गया कि दोनों के बीच अवैध कारोबार चल रहा था.

चपरासी निकला चिट्टा तस्कर

पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 17 अप्रैल को हितेंद्र मेहता उर्फ रिंकू को गिरफ्तार कर लिया. वह ठियोग की JMFC कोर्ट में चपरासी के पद पर कार्यरत है. मामले में उसकी सक्रिय भूमिका सामने आने के बाद NDPS एक्ट की धारा 29 भी जोड़ी गई है. शिमला पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि वे सिर्फ छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं. वर्ष 2026 में अब तक NDPS एक्ट के तहत 100 मामले दर्ज किए गए हैं और 214 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

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