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रिश्वत लेते पकड़ा गया था कृषि विभाग का तत्कालीन संयुक्त निदेशक, अब घूस मांगने का एक और मुकदमा दर्ज

एसीबी की टीम कार्रवाई करती उससे पहले बारां की टीम ने आनंदीलाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था.

Accused Anandilal
आरोपी आनंदीलाल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 4:12 PM IST

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कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बारां जिले में रिश्वत लेते पकड़े गए कृषि विभाग के तत्कालीन संयुक्त निदेशक के खिलाफ रिश्वत मांग का प्रकरण दर्ज किया है. यह आरोपी ट्रैप हो चुका है, जबकि उसके खिलाफ कोटा एसीबी को भी शिकायत मिली थी, जिसमें 5000 रुपए रिश्वत मांग का सत्यापन भी हो गया था. हालांकि कोटा एसीबी की ट्रैप कार्रवाई के पहले ही उसे बारां एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था. मामले को जयपुर मुख्यालय भिजवाया गया था. जहां से आनंदीलाल के खिलाफ धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आनंदीलाल अगस्त मा​​ह में रिटायर भी होने वाला था. उसके पहले ही वह खाद बीज विक्रेताओं से पैसे की वसूली कर रहा था.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि 5 मई, 2026 को परिवादी बारां निवासी खाद विक्रेता ने उन्हें एक शिकायत पेश की थी. जिसमें बताया था कि उनकी समसपुर में एक खाद–बीज की दुकान है. इसके लिए कृषि विभाग से लाइसेंस लिया हुआ है. इस लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ-साथ स्टॉक रजिस्टर्ड और बिलों को वेरीफाई साल में एक बार करवाया जाता है. जिसके लिए संयुक्त निदेशक आनंदीलाल मीणा रिश्वत मांग रहे हैं.

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इस मामले में 6 मई को सत्यापन भी करवाया गया था, जिसमें जिसमें आनंदीलाल ने 5000 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. ऐसे में रिश्वत मांग कर सत्यापन के बाद कोटा एसीबी भी ने भी बारां में रिश्वतखोर आनंदीलाल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन एसीबी की टीम कार्रवाई करती उससे पहले बारां की टीम ने आनंदीलाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. आनंदीलाल जिस तरह से कोटा के परिवादी से पैसे मांग रहा था. वैसे ही बारां के एक अन्य परिवादी से भी रिश्वत की मांग रहा था. इस मामले में आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो गया था. ऐसे में उसके खिलाफ रिश्वत मांगने का परिवाद जयपुर मुख्यालय भिजवाया गया था. जहां से आनंदीलाल के खिलाफ धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया.

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8000 लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप हुआ था: बारां एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम वर्मा ने बताया कि आरोपी आनंदीलाल मीणा मूल रूप से बूंदी जिले के हिंगोनिया पंचायत के छाड़गांव निवासी हैं. उनके खिलाफ उन्हें एक शिकायत मिली थी. जिस पर उन्होंने 6 मई, 2026 को उसे ट्रैप कर लिया था और उससे अलग-अलग दो परिवादियों से 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. इस मामले में खाद–बीज विक्रेताओं को प्रति दुकान के स्टॉक को प्रमाणित करने की एवज में 5000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था. जिनमें से सौदा करने के बाद कुछ से कम और कुछ से ज्यादा पैसे की उगाई कर रहे थे. इस मामले में वह करीब 1 महीने पहले ही जमानत से छूटे हैं.

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SECOND CASE OF BRIBE FILED
BARAN ACB ARRESTED ACCUSED
TWO CASES OF BRIBE AGAINST OFFICER
घूसखोर के खिलाफ एक और मामला
BRIBE CASE AGAINST JOINT DIRECTOR

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