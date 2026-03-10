पर्यटन स्थल ठेमली आईलैंड का मंत्री ने लिया जायजा, इको टूरिज्म पर फोकस, दिए जरूरी निर्देश
वन मंत्री केदार कश्यप बोटिंग कर ठेमली आइलैंड पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया.
धमतरी: पंडित रविशंकर जलाशय को गंगरेल बांध के नाम से भी जाना जाता है. यहां प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ठेमली आईलैंड है. छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप मंगलवार सुबह बोट से यहां पहुंचे. उन्होंने पर्यटन विकास कार्यों का जायजा लिया और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए.
पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का ध्यान
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ठेमली आईलैंड प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है. यहां पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का विशेष ध्यान रखा जाना जरुरी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों में स्थानीय प्राकृतिक स्वरूप को यथावत बनाए रखें. पर्यटकों के लिए सुरक्षित एवं आकर्षक सुविधाएं विकसित की जाएं.
ठेमली आईलैंड को सुनियोजित ढंग से विकसित कर प्रदेश के प्रमुख ईको-टूरिज्म स्थलों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी: केदार कश्यप, मंत्री, छग शासन
पर्यटकों की सुविधा का ध्यान
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने मंत्री केदार कश्यप को प्रस्तावित पर्यटन विकास कार्यों की जानकारी दी. कलेक्टर ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पाथवे निर्माण, व्यू प्वाइंट, वॉच टॉवर सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इन कार्यों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.
डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने पर्यटन विकास से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ठेमली आईलैंड को प्रशासन द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में संवारा जा रहा है. वन मंत्री केदार कश्यप ने निरीक्षण किया है.
पर्यावरण संरक्षण पर फोकस
डीएफओ ने बताया कि इस परियोजना में प्रकृति पर्यटन (ईको-टूरिज्म) की अवधारणा को ध्यान में रखा गया है और योजनाएं तैयार की गई हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी.
