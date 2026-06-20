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पहली बार काशी तैयार हो रहा थीमैटिक पार्क; संविधान, GI और वार मेमोरियल थीम पर पार्क

टेंडर की प्रक्रिया में शुरू हो चुकी है. पार्क के रखरखाव के लिए 110 मालियों की नियुक्ति भी की गई है.

पहली बार काशी तैयार हो रहा थीमैटिक पार्क.
पहली बार काशी तैयार हो रहा थीमैटिक पार्क. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 6:55 AM IST

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वाराणसी: शहर में पार्क सिर्फ हरियाली का हिस्सा नहीं बल्कि विरासत को संजोने वाले भी होंगे. इसके लिए नगर निगम में नया प्रोजेक्ट शुरू किया है. इसका नाम है थिमैटिक पार्क है. शहर में मौजूद पार्कों को थीम के आधार पर तैयार किया जाएगा. यह पहल वाराणसी के विरासत को भी सुरक्षित रखने का प्रयास है.

इस पार्क में बनारस के आध्यात्मिकता के साथ विकास की भी झलक दिखाई देगी. इस योजना में वाराणसी के 9 पार्कों को अलग-अलग थीम के अनुसार तैयार किया जा रहा है.

इसमें संविधान, वार मेमोरियल, हस्तशिल्प कला को समर्पित अलग-अलग पार्क होंगे. यह स्वच्छ हवा, हरियाली के साथ बनारस के विरासत से भी लोगों को परिचित कराएंगे. आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी में नगर निगम अलग-अलग पार्को को अलग-अलग थीम पर विकसित कर रहा है. इसमें पहले फेज में बनारस के दो पार्क तैयार हो रहे है.

पहली बार काशी तैयार हो रहा थीमैटिक पार्क. (Video Credit: ETV Bharat)

मलदहिया नील कॉटेज पार्क संविधान और बादशाह बाग पार्क में वार मेमोरियल पार्क बनाया जाना है. इसके साथ दुर्गाकुंड में कबीर दास पार्क, जहां कबीर के जीवन से जुड़ी विरासत होगी.

कैंटोनमेंट में जीआई पार्क, वेस्ट टू वंडर, ताल पार्क इत्यादि के साथ ही बनारस के संगीत कला को लेकर भी अलग-अलग पार्क तैयार होंगे. इसको लेकर के कार्य शुरू हो गया है.

टेंडर की प्रक्रिया में शुरू हो चुकी है. पार्क के रखरखाव के लिए 110 मालियों की नियुक्ति भी की गई है. यही नहीं नगर निगम खुद की नर्सरी भी तैयार कर रहा है.

इस पार्क को बनाने के पीछे का उद्देश्य यहां के बुजुर्गों बच्चों को एक बेहतर माहौल देना है. इसके साथ ही पर्यटकों को भी नया अनुभव देना है. इससे लाखों की संख्या में आ रहे पर्यटक पार्कों में बनारस की विरासत को भी जान सकेंगे.

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