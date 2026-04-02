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सुहागरात में दुल्हन की पिटाई, अगले दिन दूल्हे को पीटा गया, क्या था पूरा मामला जानिए

रामपुर: जिले के बिलासपुर से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां दूल्हे को सुहागरात पर दुल्हन ने छूने से मना कर दिया. इससे गुस्साए दूल्हे ने उसकी पिटाई कर दी. अगली सुबह दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे का सिर फोड़कर दिया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, जिले के एक मोहल्ले में रहना वाला युवक बेकरी शॉप चलाता है. रविवार को टांडा निवासी एक युवती से उसकी शादी हुई थी. सोमवार को दुल्हन को वह घर लेकर आया. रात में वर-वधू को एक कमरे में भेज दिया गया. वर पक्ष का कहना है कि दुल्हन ने दूल्हे को छूने से मना कर दिया. इससे गुस्साए दूल्हे ने दुल्हन की पिटाई कर दी. इससे घर में हंगामा हो गया और रात में ही पुलिस भी बुला ली गई. दूल्हे के भाई व बहन के अनुसार दुल्हन ने दूल्हे को साफ बता दिया और पुलिस से भी कहा कि उसका किसी और से अफेयर है, जिसके बाद लड़की वालों को फोन करके सारी बात बताई गई. मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई.

बताया जाता है किसी लिखित समझौते के लिए दोनों पक्ष तहसील पहुंच गए. वहां किसी बात पर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई. दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे की पिटाई कर दी और ईंट मारकर सिर भी फोड़ दिया. घायल दूल्हे को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया. पुलिस ने घायल दूल्हे का इलाज व मेडिकल परीक्षण कराया है. इसके बाद बुधवार को एक और दूसरी पंचायत हुई, जिसमें दुल्हन ने युवक के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच में समझौता हुआ. उसके बाद दुल्हन अपने परिजनों के साथ अपने घर चली गई.