झालावाड़: चाक-चौबंद सुरक्षा के बावजूद थर्मल कॉलोनी में चोरी, एक दर्जन मकानों को बनाया निशाना

झालावाड़: जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में शनिवार तड़के कुछ बदमाशों ने एक साथ 10 से 12 मकानों को निशाना बनाया. चोर घरों के ताले तोड़कर उनमें रखी नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए. चोरी की यह पूरी वारदात मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें अज्ञात बदमाश परिसर में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं.

इस मामले में एएसपी भागचंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ डीएसपी की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित कर दी गई है. तकनीकी और मानवीय स्रोतों से सूचनाएं एकत्र कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा. इस घटनाक्रम के दौरान थर्मल पावर प्लांट के कई कार्मिक विवाह समारोह में शामिल होने गए हुए थे, जबकि कई कार्मिक नाइट शिफ्ट पर थे. इस कारण अधिकांश मकान खाली पड़े थे और बदमाशों ने इसी अवसर का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात अंजाम दी. थर्मल की आवासीय कॉलोनी में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था होती है और प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद परिसर में हुई यह बड़ी चोरी प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

