झालावाड़: चाक-चौबंद सुरक्षा के बावजूद थर्मल कॉलोनी में चोरी, एक दर्जन मकानों को बनाया निशाना

चोरी की वारदात का पता उस समय लगा, जब शिफ्ट खत्म होने के बाद कार्मिक अपने कमरों पर लौटे या फिर पड़ोसियों ने सूचना दी.

Thefts in Jhalawar
पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देने आए लोग (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
झालावाड़: जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में शनिवार तड़के कुछ बदमाशों ने एक साथ 10 से 12 मकानों को निशाना बनाया. चोर घरों के ताले तोड़कर उनमें रखी नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए. चोरी की यह पूरी वारदात मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें अज्ञात बदमाश परिसर में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं.

इस मामले में एएसपी भागचंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ डीएसपी की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित कर दी गई है. तकनीकी और मानवीय स्रोतों से सूचनाएं एकत्र कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा. इस घटनाक्रम के दौरान थर्मल पावर प्लांट के कई कार्मिक विवाह समारोह में शामिल होने गए हुए थे, जबकि कई कार्मिक नाइट शिफ्ट पर थे. इस कारण अधिकांश मकान खाली पड़े थे और बदमाशों ने इसी अवसर का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात अंजाम दी. थर्मल की आवासीय कॉलोनी में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था होती है और प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद परिसर में हुई यह बड़ी चोरी प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

पीड़ित परिवारों को वारदात का तब पता चला जब सुबह शिफ्ट खत्म होने के बाद कार्मिक अपने कमरों पर लौटे या फिर पड़ोसियों ने सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही कॉलोनी के बाहर कार्मिकों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की. बाद में सभी थर्मल कर्मचारी बसों में बैठकर मिनी सचिवालय पहुंचे और वहां जमकर प्रदर्शन किया.

वारदात में संगठित गिरोह के लिप्त होने की संभावना: पीड़ित कर्मचारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा को ज्ञापन सौंपा. एक ही रात में एक दर्जन से अधिक मकानों में चोरी होना किसी संगठित अपराध गिरोह की कारगुजारी है. उन्होंने मांग की कि पुलिस शीघ्र ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करे और कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र में एक पुलिस चौकी स्थापित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

