ETV Bharat / state

कोटा के तलवंडी में 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी, आरोपी गिरफ्तार, बरामद किए 45 लाख रुपए

पीड़ित व्यापारी के अनुसार चोरी की घटना तब हुई, जब वे किसी शादी समारोह में अहमदाबाद गए हुए थे.

Cash recovered from arrested accused
गिरफ्तार आरोपी से बरामद की नकदी (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 25, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शहर पुलिस ने तलवंडी इलाके में हुई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी के मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह शातिरना नकबजन मूल रूप से बारां निवासी है और कोटा में रहकर ही सूने मकान में चोरी की वारदातों को अंजाम देता है. घटना के समय परिवार घर को सूना छोड़कर शादी समारोह में अहमदाबाद गया हुआ था. वापस लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर दिलीप सैनी ने बताया कि 23 फरवरी को तलवंडी निवासी एक व्यापारी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह शादी के बाद रिसेप्शन के लिए अहमदाबाद गए हुए थे. घर पर ताला लगा हुआ था. अहमदाबाद से वापस आने पर जब उन्होंने 22 फरवरी को देखा, तब घर के ताले टूटे हुए थे. अलमारी से लाखों रुपए की नकदी गायब थी. घर से मां और पत्नी के जेवरात के साथ चांदी का सामान भी चोरी हो गया था. इस मामले में जवाहर नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था.

पुलिस ने आरोपी को लिया रिमांड पर (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: जोधपुर पुलिस ने दो शातिर चोरों को पकड़ा, 100 से ज्यादा वारदातों का खुलासा, बड़ी मात्रा में सामान बरामद

मामले में घर पर एफएसएल, एमओबी अन्य टीमों को भी भेजा गया. इसकी जांच पड़ताल में सीओ प्रथम योगेश शर्मा, पंचम रुद्र प्रताप सिंह, जवाहर नगर थानाधिकारी राम लक्ष्मण और विज्ञान नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा जुटे हुए थे. घटनास्थल से तकनीकी साक्ष्य, फिंगरप्रिंट व ट्रांसफर प्रिंट उठाए थे. जांच में सामने आया कि एक ही व्यक्ति ने चोरी की है. जिसके बाद बारां के कवाई सालपुरा सब्जी मंडी निवासी विशाल उर्फ घोड़ी को गिरफ्तार किया गया. वह वर्तमान में उद्योग नगर थाना इलाके के प्रेम नगर में किराए से रहता है. आरोपी के कब्जे से 45 लाख 30 हजार 800 रुपए बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी को दो दिन के रिमांड पर लिया है.

पढ़ें: बुजुर्ग को गिराकर थैला लिया, फिर उन्हीं की ज्वेलरी दुकान से किया लाखों का सामान पार

इस तरह एक करोड़ से ज्यादा की है चोरी: व्यापारी की दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक उसके घर से 45 से 50 लाख नगद चोरी हुए थे. इसके अलावा मां और पत्नी की ज्वेलरी भी चोरी हो गई थी. जिसमें भी लाखों रुपए की सोने की 8 चूड़ियां, 1 चूड़ा सेट, 6 कड़े, एक चैन व लॉकेट, 10 अंगूठियां, 6 कानों के टॉप्स, 5 सोने के झुमके, दो सोने के सेट (कान, गला व अंगूठी), सोने की चार गिनी, सोने की नथ व टीका था. इसके साथ ही 6 जोड़ी चांदी की पायल, एक चांदी का लोटा, गिलास, कटोरी शामिल है. यह ज्वेलरी भी करीब 60 लाख से ज्यादा की है.

TAGGED:

THEFT WORTH OVER RS 1 CRORE IN KOTA
THEFT ACCUSED ARRESTED IN KOTA
THEFT IN HOME OF BUSINESSMAN
आरोपी से बरामद किए 45 लाख रुपए
RS 45 LAKH RECOVERED FROM THIEF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.