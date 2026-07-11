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सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, गहने और नकदी ले उड़े चोर

भिलाई के तालपुरी में चोरों ने सूने मकान में धावा बोला. चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के गहने समेत नकदी चोरी कर लिए.

Jewelry and cash stolen
सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 6:23 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग जिले के तालपुरी स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है. घटना 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात की बताई जा रही है.सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.


किनके घर पर हुई चोरी ?

पीड़ित गजेंद्र पिपरिया पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर के पद पर साजा में हैं. उन्होंने बताया कि वे ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गया था. इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और आलमारी में रखे पुराने सोने-चांदी के जेवरात, नकदी पर हाथ साफ कर दिया.

Jewelry and cash stolen from the cupboard
अलमारी से उड़ाए गहने और नकदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चोरी हुए सामान की वास्तविक कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए है. चोरी गए सामान में सोने के चार लॉकेट, नेकलेस, अंगूठियां, डायमंड ज्वेलरी, 50 हजार रुपये नकद सहित लगभग 1.96 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण, छह जोड़ी पायल, सात जोड़ी चूड़ा, करधन, गणेश प्रतिमा, सिक्के, बिछिया समेत करीब 8.37 लाख रुपये के चांदी के जेवर शामिल हैं- गजेंद्र पिपरिया, पीड़ित

सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस कर रही चोरों की तलाश

भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि परिवार के लौटने पर मकान का मुख्य ताला टूटा मिला और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है.सभी पहलुओं पर जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी भिलाई नगर

आपको बता दें कि तालपुरी इलाके में बने मकान सिक्योर्ड हैं.बावजूद इसके चोरी वाले दिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी. ना तो चोरों का अब तक कोई पता चला है और ना ही पुलिस को किसी तरह का सुराग मिला है.अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीक की मदद से चोरों को पकड़ने में जुटी है.

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