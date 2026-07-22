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चारामा में लाखों की चोरी का खुलासा, पड़ोसी ही निकला चोर, 10 लाख का सामान बरामद

कांकेर की चारामा पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया है. चोरी के मामले में असली आरोपी

Theft worth lakhs in Charama solved
चारामा में लाखों की चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
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कांकेर : कांकेर जिले के चारामा में सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के पड़ोसी को ही गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंच बनाई.आरोपी के कब्जे से चोरी गए जेवर, नकदी सहित करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की गई है.


पड़ोसी के घर पर चोरी

पुलिस के मुताबिक चारामा निवासी पंकज मेश्राम 15 जुलाई को परिवार सहित धमतरी के दानीटोला गए थे. 17 जुलाई को पड़ोसी ने घर का पिछला दरवाजा खुला होने की सूचना दी. घर लौटने पर आलमारी का ताला टूटा मिला और सोने-चांदी के जेवर, नकदी सहित करीब 18 लाख 45 हजार रुपये की संपत्ति चोरी होना पाया गया. मामले की सूचना पर चारामा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.

चारामा में लाखों की चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHATTISGARH)

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर वार्ड क्रमांक-2 निवासी 25 वर्षीय पवन सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने आर्थिक जरुरतों के चलते चोरी करना स्वीकार किया- निखिल राखेचा, एसपी

Theft worth lakhs in Charama solved
18 लाख से अधिक की हुई थी चोरी (ETV BHARAT CHATTISGARH)

10 लाख के चोरी का सामान बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और ताला तोड़ने के औजार बरामद किए हैं. बरामद संपत्ति की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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