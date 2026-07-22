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चारामा में लाखों की चोरी का खुलासा, पड़ोसी ही निकला चोर, 10 लाख का सामान बरामद

चारामा में लाखों की चोरी का खुलासा ( ETV BHARAT CHATTISGARH )

कांकेर : कांकेर जिले के चारामा में सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के पड़ोसी को ही गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंच बनाई.आरोपी के कब्जे से चोरी गए जेवर, नकदी सहित करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की गई है.



पड़ोसी के घर पर चोरी

पुलिस के मुताबिक चारामा निवासी पंकज मेश्राम 15 जुलाई को परिवार सहित धमतरी के दानीटोला गए थे. 17 जुलाई को पड़ोसी ने घर का पिछला दरवाजा खुला होने की सूचना दी. घर लौटने पर आलमारी का ताला टूटा मिला और सोने-चांदी के जेवर, नकदी सहित करीब 18 लाख 45 हजार रुपये की संपत्ति चोरी होना पाया गया. मामले की सूचना पर चारामा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.