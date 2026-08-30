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भवाली में 24 घंटे के भीतर 15 लाख की चोरी का खुलासा, आरोपी भी हुआ गिरफ्तार

हल्द्वानी: बढ़ती चोरी की घटनाओं के खिलाफ पुलिस एक्शन में है. भवाली पुलिस ने घर से चोरी हुए 12 तोला सोने के आभूषणों की वारदात का महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस ने 20 वर्षीय जितेन्द्र सिंह लटवाल उर्फ जित्तू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 15 लाख रुपये कीमत के स्वर्ण आभूषण शत-प्रतिशत बरामद किए हैं. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सोना बेचकर गाड़ी खरीदने की योजना थी.

नैनीताल जिले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई का मामला सामने आया है. भवाली कोतवाली क्षेत्र में घर से हुई लाखों रुपये कीमत के स्वर्ण आभूषणों की चोरी का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए करीब 12 तोला स्वर्ण आभूषण शत-प्रतिशत बरामद कर लिए हैं. बरामद आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है.

दरअसल, 29 अगस्त को ग्राम गैराडी लटवाल निवासी उमा लटवाल ने अपने घर से स्वर्ण आभूषण चोरी होने की शिकायत भवाली कोतवाली में दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी के आदेश पर पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस अधीक्षक अपराध डॉ. जगदीश चन्द्र और क्षेत्राधिकारी भवाली रविकांत सेमवाल के निर्देशन में वरिष्ठ उपनिरीक्षक आसिफ खान के नेतृत्व में टीम ने जांच शुरू की. पुलिस ने सुरागरसी-पतारसी, संदिग्धों से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जितेन्द्र सिंह लटवाल उर्फ जित्तू को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में आरोपी ने चोरी के पीछे अपना मकसद भी बताया. आरोपी के मुताबिक, वह चोरी किए गए सोने के आभूषणों को बेचकर गाड़ी खरीदना चाहता था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो जोड़ी पौंछी, एक जोड़ी कान के झुमके, नथ, गोलोबन्द, मांग-टीका और अंगूठी समेत करीब 12 तोला सोना बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है.