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आंख का ऑपरेशन कराने गए दिल्ली, पीछे मकान से लाखों का माल ले उड़े चोर

बहरोड़: जिले के मांढण थाना क्षेत्र के कुतिना गांव में बीएसएफ के पूर्व जवान के घर से लाखों रुपए की चोरी हो गई. करीब 2 लाख रुपए नकद के साथ सोने-चांदी के आभूषण चोरी हो गए. पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य सुरागों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है.

मांढण थानाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि कुतिना में बीएसएफ में एसआई रहे कंवरपाल सिंह के घर चोरी की सूचना मिली थी. मौके पर जाकर देखा तो घटना कई दिन पहले की है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. समय बीतने के साथ साक्ष्य मिटने की आशंका रहती है. घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज लंबे समय बाद रिकवर करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में घटना से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाने और घटनाक्रम की सही कड़ी जोड़ने में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी जल्द पकड़े जाए.