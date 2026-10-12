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देवघर में दुकान में चोरी, वेंटिलेटर तोड़कर 5 लाख से ज्यादा की मोबाइल चोरी

देवघर में चोरी की घटना ( Etv Bharat )

देवघर: शहर में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है. आए दिन शहर के अलग-अलग इलाकों से चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं.

ताजा मामला शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र वीआईपी चौक का है, जहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के मोबाइल फोन और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.