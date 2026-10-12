देवघर में दुकान में चोरी, वेंटिलेटर तोड़कर 5 लाख से ज्यादा की मोबाइल चोरी
देवघर में मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी हुई है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 7:55 PM IST
देवघर: शहर में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है. आए दिन शहर के अलग-अलग इलाकों से चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं.
ताजा मामला शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र वीआईपी चौक का है, जहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के मोबाइल फोन और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.
दरअसल, मंगलवार की सुबह दुकान मालिक पवन कुमार सिन्हा को आसपास के दुकानदारों से सूचना मिली कि उनकी दुकान का वेंटिलेटर टूटा हुआ है और दुकान में चोरी होने की आशंका है. सूचना मिलते ही पवन सिंह अपने एक कर्मचारी के साथ दुकान पहुंचे. दुकान खोलने पर उन्होंने देखा कि अंदर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था.
इसके बाद जब उन्होंने सामान की जांच की, तो दुकान से छह से सात महंगे मोबाइल फोन गायब मिले. वहीं, काउंटर में रखे करीब 20 हजार रुपए नकद भी नहीं थे. घटना की जानकारी मिलते ही दुकानदार ने नगर थाना पुलिस को सूचना दी और लिखित आवेदन देकर चोरी हुए मोबाइल फोन सहित अन्य सामानों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई. मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है.
इस संबंध में नगर थाना प्रभारी रवि कुमार ठाकुर ने बताया कि शहर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. वीआईपी चौक की घटना को लेकर आसपास के इलाकों में पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे लोगों और हिस्ट्री शीटरों की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है.
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