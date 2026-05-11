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मार्बल व्यवसायी के सूने मकान में लाखों की चोरी, नकदी और गहने ले गए चोर

चित्तौड़गढ़: शहर के सदर थाना क्षेत्र के बापूनगर सेंती में एक मार्बल व्यवसायी के सूने मकान में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया. चोर करीब 5 लाख रुपए की नकदी और 8 तोला सोने के आभूषण सहित चांदी के सिक्के ले गए. इस संबंध में सदर थाने पर रिपोर्ट दी गई है. पीड़ित रात्रि में एक विवाह समारोह में भाग लेने गया था. तभी करीब छह घंटे मकान सूना रहा और चोर अंदर घुस गए. आरोपित यहां से लाखों रुपए की नकदी एवं आभूषण चोरी कर ले गए.

सदर थाने के एएसआई जगदीशचंद्र ने बताया कि बापूनगर सेंती निवासी प्रदीप जैन पुत्र बंशीलाल जैन ने रिपोर्ट दी. उन्होंने बताया कि वे परिवार सहित विवाह समारोह में भाग लेने के लिए बाहर गए थे. शाम 8:15 बजे घर से निकले और रात्रि 2 बजे वापस लौटे तो घर का ताला टूटा मिला. अंदर जाकर देखा तो कमरों में सामान बिखरा हुआ था. उन्होंने बताया कि चोर दो तोला वजनी सोने का मंगलसूत्र, सोने की दो चेन, कानों के आभूषण, तीन सोने की अंगूठियां, चांदी के सिक्के और पांच लाख रुपए नकद ले गए.