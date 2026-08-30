कांग्रेस नेता अलका लांबा के पिता के घर लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुए 3 नकाबपोश चोर
टैगोर गार्डन में अलका लांबा के पिता के घर घुसे चोर, बाइक से आए बदमाशों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस.
Published : August 30, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : August 30, 2026 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अपराध की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है. बदमाशों के हौसलें इस कदर बुलंद है कि वो अब आम जनता के साथ-साथ नेताओं के परिवारों के खिलाफ घटनाओं को अंजाम दे रहे है. ताजा मामला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा के परिवार का है.
पश्चिमी दिल्ली के पॉश इलाके टैगोर गार्डन में तीन नकाबपोश चोरों ने अलका लांबा के पिता के घर लाखों रुपये की नकदी और कीमती आभूषणों पर हाथ साफ किया है. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना के संबंध में राजौरी गार्डन थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
पिता जी के घर पर लागे CCTV फ़ुटेज से सब पता चलता है की 3 नक़ाबपोश आदमी सुबह के 6:15 मिनट पर घर के अंदर घुसते हैं और 10 मिनटों में सब साफ़ कर के एक ही बाइक से भाग जाते हैं - पूरे इलाक़े में इसके बाद एक डर का माहौल बना हुआ है - पुलिस चाहे तो हर CCTV की जाँच कर अपराधियों तक आसानी से…— Alka Lamba 🇮🇳 (@LambaAlka) August 30, 2026
अलका लांबा ने घटना को लेकर बताया कि उनके पिता के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है. उनके मुताबिक, तीन नकाबपोश बदमाश सुबह करीब 6:15 बजे घर में दाखिल हुए. चोरों ने करीब 10 मिनट के भीतर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए. तीनों बदमाश एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे और वारदात के बाद उसी बाइक से फरार हो गए.
अलका लांबा ने बताया कि घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है. उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने और जल्द से जल्द आरोपितों को पकड़ने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जोड़कर जांच करे तो बदमाशों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. उनके मुताबिक, वारदात से संबंधित सीसीटीवी का पहला लिंक उन्होंने उत्तर-पश्चिम जिले के डीसीपी को भी उपलब्ध करा दिया है.
बता दें कि इस वारदात को लेकर राजौरी गार्डन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की कई टीमें चोरों की धरपकड़ के लिए इलाके में एक्टिव हो गई हैं. इसके साथ ही वारदात के समय के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि नकाबपोश बदमाशों की पहचान की जा सके. पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच से बदमाशों की पहचान और उनके ठिकाने तक पहुंचने में मदद मिल सकती है. हालांकि, अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस इन शातिर चोरों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है.
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