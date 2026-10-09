रांची में करीब 40 लाख की चोरी, बेटी की शादी के गहने और कीमती सामान ले उड़े चोर
रांची में चोरों ने 40 लाख के जेवरात समेत कीमती सामान चोरी लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 2:04 PM IST
रांची: राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोला में चोरों ने एक बंद घर से करीब 40 लाख रुपये के जेवरात और कीमत सामान चोरी कर लिए. चोर जेवरात, नकदी और कीमती सामान के साथ बेटी की शादी के लिए खरीदे गए गहने, बर्तन और दुल्हन का सामान तक अपने साथ ले गए. परिवार करीब एक महीने से बिहार गया हुआ था. इसी बीच चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया.
अपने साथ ले गए शादी का सारा सामान
घर की मालकिन शकीला खान ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं. तीनों ही बाहर नौकरी करती हैं. एक बेटी की शादी के लिए जेवरात से लेकर शादी का हर सामान घर में खरीदकर रखा था. शादी के सिलसिले में ही वे लोग एक महीने से अपने गांव में थे. इसी बीच घर बंद होने का फायदा उठाकर चोर अंदर घुसे और कमरे एवं अलमारियों को खंगालकर कीमती सामान लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने फोन करके पीड़ित परिवार को दी.
चोरी के बाद पीड़ित लोगों को बड़ा नुकसान
रांची पहुंचने के बाद परिजनों ने घर में बिखरा हुआ सामान देखा और पुलिस को घटना की सूचना दी. इस वारदात ने परिवार की खुशियों को गहरा झटका दिया है. बेटी की शादी के लिए बड़े अरमानों से जुटाए गए जेवर और दूसरे सामान की चोरी से परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ है. सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है.
इलाके में सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है. मौके पर सभी तरह की जांच की गई है, ताकि चोरों का सुराग हासिल किया जा सके: सुनील कुमार कुशवाहा, थाना प्रभारी, सुखदेव नगर
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