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रांची में करीब 40 लाख की चोरी, बेटी की शादी के गहने और कीमती सामान ले उड़े चोर

घर में चोरी के बाद बिखरा सामान ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोला में चोरों ने एक बंद घर से करीब 40 लाख रुपये के जेवरात और कीमत सामान चोरी कर लिए. चोर जेवरात, नकदी और कीमती सामान के साथ बेटी की शादी के लिए खरीदे गए गहने, बर्तन और दुल्हन का सामान तक अपने साथ ले गए. परिवार करीब एक महीने से बिहार गया हुआ था. इसी बीच चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया.

घर की मालकिन शकीला खान ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं. तीनों ही बाहर नौकरी करती हैं. एक बेटी की शादी के लिए जेवरात से लेकर शादी का हर सामान घर में खरीदकर रखा था. शादी के सिलसिले में ही वे लोग एक महीने से अपने गांव में थे. इसी बीच घर बंद होने का फायदा उठाकर चोर अंदर घुसे और कमरे एवं अलमारियों को खंगालकर कीमती सामान लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने फोन करके पीड़ित परिवार को दी.

बेटी की शादी के गहने और कीमती सामान चोरी (Etv Bharat)

चोरी के बाद पीड़ित लोगों को बड़ा नुकसान

रांची पहुंचने के बाद परिजनों ने घर में बिखरा हुआ सामान देखा और पुलिस को घटना की सूचना दी. इस वारदात ने परिवार की खुशियों को गहरा झटका दिया है. बेटी की शादी के लिए बड़े अरमानों से जुटाए गए जेवर और दूसरे सामान की चोरी से परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ है. सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है.