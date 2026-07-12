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कानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में 50 लाख की चोरी; बैग में रखा था सोने-चांदी के आभूषण, युवक पर रेकी करने का आरोप

कानपुर : काकादेव थाना क्षेत्र के विजय नगर में शनिवार देर रात एक ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपये के चोरी होने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक ने दुकानदार को विश्वास में लेने के बाद बड़ी सफाई से करीब 50 लाख रुपये कीमत का सोने-चांदी के आभूषण और नकदी से भरा बैग उड़ा लिया. दुकानदार को घटना की जानकारी उस समय हुई जब रात को घर जाते समय उनको बैग अपनी जगह पर नहीं मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर जांच पड़ताल की है.

एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

विजय नगर निवासी पीड़ित दुकानदार देवेंद्रनाथ वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनकी दुकान फल मंडी के पास स्थित है. वह लंबे समय से अकेले ही दुकान का संचालन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि घटना के चार दिन पहले एक युवक उनकी दुकान पर कपड़े खरीदने के बहाने आया था. पीड़ित के मुताबिक, वह युवक उसी दिन से लगातार दुकान के आस-पास चक्कर काट रहा था और दुकान की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था.





शनिवार शाम करीब पांच बजे संदिग्ध युवक फिर से दुकान पर पहुंचा. इस बीच दुकानदार देवेंद्रनाथ कुछ देर के लिए अपनी दुकान से हटकर पास ही स्थित टाॅयलेट के लिए चले गए. पीड़ित का आरोप है कि जैसे ही वे दुकान से बाहर निकले, आरोपी ने अंदर घुसकर सोना, चांदी और नकदी से भरा बैग उठाया और वहां से फरार हो गया. वह जब वापस लौटे, तो उन्हें युवक कहीं दिखाई नहीं दिया.