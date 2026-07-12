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कानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में 50 लाख की चोरी; बैग में रखा था सोने-चांदी के आभूषण, युवक पर रेकी करने का आरोप

एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

मौके पर जांच करते अधिकारी
मौके पर जांच करते अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 9:40 PM IST

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कानपुर : काकादेव थाना क्षेत्र के विजय नगर में शनिवार देर रात एक ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपये के चोरी होने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक ने दुकानदार को विश्वास में लेने के बाद बड़ी सफाई से करीब 50 लाख रुपये कीमत का सोने-चांदी के आभूषण और नकदी से भरा बैग उड़ा लिया. दुकानदार को घटना की जानकारी उस समय हुई जब रात को घर जाते समय उनको बैग अपनी जगह पर नहीं मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर जांच पड़ताल की है.

एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

विजय नगर निवासी पीड़ित दुकानदार देवेंद्रनाथ वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनकी दुकान फल मंडी के पास स्थित है. वह लंबे समय से अकेले ही दुकान का संचालन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि घटना के चार दिन पहले एक युवक उनकी दुकान पर कपड़े खरीदने के बहाने आया था. पीड़ित के मुताबिक, वह युवक उसी दिन से लगातार दुकान के आस-पास चक्कर काट रहा था और दुकान की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था.



शनिवार शाम करीब पांच बजे संदिग्ध युवक फिर से दुकान पर पहुंचा. इस बीच दुकानदार देवेंद्रनाथ कुछ देर के लिए अपनी दुकान से हटकर पास ही स्थित टाॅयलेट के लिए चले गए. पीड़ित का आरोप है कि जैसे ही वे दुकान से बाहर निकले, आरोपी ने अंदर घुसकर सोना, चांदी और नकदी से भरा बैग उठाया और वहां से फरार हो गया. वह जब वापस लौटे, तो उन्हें युवक कहीं दिखाई नहीं दिया.

वारदात की जानकारी तब हुई जब रात करीब नौ बजे दुकानदार दुकान बंदकर अपने घर जाने लगा. बैग न पाकर उनके होश उड़ गए. उन्होंने बताया कि बैग के भीतर लगभग 400 ग्राम सोने के आभूषण, एक किलोग्राम से अधिक चांदी के जेवर और 50 हजार रुपये की नकदी रखी थी. पीड़ित ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी, जिसके बाद काकादेव पुलिस मौके पर पहुंची.

घटना की सूचना मिलते ही रविवार सुबह एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह, एसीपी स्वरूप नगर और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने दुकान के भीतर और आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला है.

एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले के खुलासे के लिए पुलिस की चार विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो संदिग्ध की पहचान करने और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देने में जुटी हैं. सीटीसीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : रामपुर में बंद मकान से 20 लाख की चोरी, पुलिस महकमें में हड़कंप

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