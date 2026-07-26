पारसोली के सोलर प्लांट में 15.49 लाख की चोरी, 9 हजार मीटर केबल काट ले गए चोर
प्लांट के सीसीटीवी कैमरे में दो चोर नजर आए. केबल चोरी से प्लांट ठप हो गया.
Published : July 26, 2026 at 1:11 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में बेगूं तहसील के पारसोली थाना क्षेत्र में अखावत पावर प्राइवेट लिमिटेड के सोलर प्लांट में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. अज्ञात चोर प्लांट से करीब 15 लाख 49 हजार रुपए का सामान चुरा ले गए. पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. दो चोर सीसीटीवी कैमरे में नजर आए. विद्युत केबल चोरी के बाद प्लांट का संचालन ठप हो गया.
पारसोली थानाधिकारी आशुतोष चारण ने बताया कि अखावत पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह अखावत ने थाने पर रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि रात करीब 1 बजे अज्ञात चोर प्लांट परिसर में घुस गए. यहां तलाशी लेकर सामान एवं केबल काट कर ले गए. प्लांट के सीसीटीवी कैमरा नंबर 2 और 3 में चोर स्पष्ट दिखे. फुटेज के अनुसार चोरों ने रात 2.20 बजे सामान लेकर फरार हो गए. चोर प्लांट में लगे 3 इनवर्टर के नीचे से केबल काट कर भी ले गए. यहां से 9000 मीटर विद्युत केबल, 3 हार्डनेस केबल, 240 MC4 कनेक्टर चोरी हुए. ऐसे में सोलर प्लांट में हुई चोरी से करीब 15 लाख 49 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ.
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पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार करने और चोरी सामान बरामदगी को प्रयासरत हैं.
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