दुकान का मालिक ही निकला दुकान का चोर, लोन चुकाने कर दिया बड़ा कांड
एमपी के राजगढ़ में फरियादी बना आरोपी, लोन की किश्त चुकाने रच डाली अपनी ही दुकान में चोरी की साजिश
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 2:17 PM IST
राजगढ़ : ब्यावरा शहरी थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के मामले में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति ने दुकान में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वहीं अपनी दुकान का चोर निकला. यानी चोरी के मामले में फरियादी ही आरोपी बन गया है,जिस पर पुलिस ने अब वैधानिक कार्रवाई की तैयारी कर दी है.
क्या है चोरी और सीनाजोरी का मामला?
5 नवंबर को ब्यावरा शहरी थाना क्षेत्र में सुठालिया रोड पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में चोरी हो गई थी. मामले में फरियादी दुर्गेश लववंशी ने 9 नवंबर को पुलिस को बताया कि उसकी दुकान में अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. इस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 808/2025 पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया था लेकिन फिर चौंकाने वाले खुलासे हुए.
6 दिन बाद दुकान मालिक ही निकला चोर
मंगलवार 11 नवंबर को को इस मामले का खुलासा करते हुए ब्यावरा एसडीओपी प्रकाश शर्मा ने बताया, '' फरियादी की शिकायत के पश्चात विवेचना के दौरान पुलिस जांच अधिकारी ने फरियादी दुर्गेश लववंशी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया. उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं ही अपनी दुकान के ताले तोड़े गए थे,और झूठी चोरी की कहानी पुलिस को सुनाई गई थी.''
3 लाख का लोन चुकान रचा षड्यंत्र
जांच के दौरान यह सामने आया कि,फरियादी द्वारा एचडीएफसी बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसकी किश्ते वह समय पर नहीं चुका पा रहा था. इससे परेशान होकर उसने अपनी ही दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया. आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि 5 नवंबर की शाम 7 बजे के लगभग वह दुकान बंद करके ब्यावरा शहर से अपने गांव चला गया और देर रात 11:30 बजे के लगभग मुंह पर कपड़ा बांधकर वापस आया और अपनी दुकान का ताला हथौड़ी से तोड़कर कुछ दूरी पर फैंक दिया,जिससे लोगों को यह लगे कि उसकी दुकान में चोरी हुई है.घटना के अगले दिन आरोपी ने फरियादी बनकर आसपास के लोगों और पुलिस को झूठी चोरी की सूचना दी.
यह भी पढ़ें- राजगढ़ में वन विभाग के डिप्टी रेंजर का प्राइवेट पार्ट काटने की धमकी, आरा मशीनों को किया था सील
इस घटना के बाद पुलिस ने एक अपील भी जारी की है,जिसमें कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न करने व झूठी रिपोर्ट दर्ज ना कराने की अपील की. राजगढ़ पुलिस ने बतया कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना एक दंडनीय अपराध है और इस मामले में भी आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी