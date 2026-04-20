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कानपुर के सिद्धि विनायक मंदिर में चोरी करने वाला गिरफ्तार, तीन दिन तक मंदिर की रेकी की थी

पुलिस ने आरोपी, उसकी पत्नी और चांदी खरीदने वाले व्यापारी को गिऱफ्तार किया है. चोरी के लिए कई मंदिरों की रेकी की थी.

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; Police Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 5:30 PM IST

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कानपुर : शहर के घंटाघर चौराहा स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में कुछ दिनों पहले देर रात चोरी हुई थी. जिसमें चोरों ने भगवान के कई चांदी के मुकुट व अन्य सामान चोरी कर लिया था. सोमवार को डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता व उनकी टीम ने चोरी का खुलासा किया और इस वारदात में शामिल तीन आरोपियों मजीद अंसारी उसकी पत्नी अंजुम परवीन व कारोबारी जावेद अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

स्कूटी से पहुंचा था चोरी करने : डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया, आरोपी मजीद अपनी स्कूटी से मंदिर पहुंचा था, जहां उसने भगवान के चांदी के मुकुट चुराए. इसके बाद वह अपने घर गया और पत्नी को लेकर चोरी का सामान बेचने जावेद अहमद के पास पहुंचा.

मंदिर में चोरी का खुलासा. (Video Credit; Police Media cell)

मंदिर के पास लगे सीसीटीवी में वह चोरी करते दिखा था. इसके साथ ही आईटीएमएस के कैमरों में उसकी स्कूटी की गतिविधियां दिखी थीं. पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. कारोबारी जावेद ने सारी चांदी गला दी थी. इसलिए उसकी संलिप्तता भी मानी गई.

तीन दिनों तक लगातार की रेकी : आरोपी मजीद ने डीसीपी पूर्वी को बताया, उसने सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर लगातार तीन दिनों तक रेकी की थी. इसके अलावा कई मंदिरों की गतिविधियां भी देखी थीं. जब उसे लगा कि वह सिद्धि विनायक मंदिर में चोरी कर लेगा, तो घटना को अंजाम दिया.

डीसीपी ने कहा, आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. फिलहाल कानपुर में उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन अन्य शहरों से जानकारी जुटाई जा रही है.

चोरी कर नुकसान की भरपाई करना चाहता था : आरोपी से जब पूछा गया, उसने चोरी क्यों की? तब उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था. जिसमें उसका बहुत अधिक नुकसान हो गया था. वह चोरी करके सारी चांदी बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करना चाहता था.

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