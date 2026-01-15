ETV Bharat / state

राजस्थान: बूंदी के नेमीनाथ व चित्तौड़गढ़ के बालाजी मंदिर में चोरी, दोनों जगह प्रदर्शन

चित्तौड़गढ़ के बानसेन में लोगों का आंदोलन चोरी की घटना के दूसरे दिन भी जारी रहा. नैनवा में जैन मंदिर में लोगों ने आक्रोश जताया.

बूंदी के नैनवा का जैन मंदिर (ETV Bharat Bundi)
Published : January 15, 2026 at 3:35 PM IST

बूंदी/चित्तौड़गढ़: राजस्थान में हाल के दिनों में मंदिरों की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचने के साथ-साथ सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. चित्तौड़गढ़ के बानसेन कस्बे में बालाजी मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा भी नहीं हुआ था कि बूंदी में नैनवा उपखंड के उनियारा रोड स्थित प्राचीन नेमीनाथ जैन मंदिर में चोरी हो गई. दो अलग -अलग जिलों में दो प्रमुख मंदिरों से कीमती सामान चोरी होने के बाद स्थानीय समुदाय सड़कों पर उतर आया है और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहा है.

बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के उनियारा रोड स्थित प्राचीन नेमीनाथ जैन मंदिर में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. बीती रात मंदिर में लगे कीमती चांदी के छत्र, सिंहासन तथा अष्टधातु की प्रतिमाएं निकालकर चोर मौके से फरार हो गए. सुबह जब श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो चोरी का पता चला. देखते ही देखते घटना की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मंदिर परिसर में एकत्र हो गए. यह घटना हिंडोली क्षेत्र के बड़ा नया गांव के जैन मंदिर में चार दिन पूर्व हुई चोरी के ठीक बाद हुई है. इस मामले में भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं. इन सिलसिलेवार घटनाओं से जैन समाज में गहरा आक्रोश है. मंदिर अध्यक्ष कमल जैन ने पुलिस को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है कि यदि चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज उग्र आंदोलन करेगा.

विशेष टीमें गठित की: घटना के बाद डीएसपी राजूलाल मीणा और नैनवा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने चोरी का मामला दर्ज किया है और विशेष टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है. समाज ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए स्थायी पुलिस गश्त और सीसीटीवी कैमरों की मांग की है.

बानसेन कस्बे में आंदोलन करते लोग (ETV Bharat chittorgarh)

बानसेन में दूसरे दिन भी बाजार बंद रहे, महिलाएं भी धरने पर: चित्तौड़गढ़ जिले के बानसेन कस्बे में बालाजी मंदिर के शिखर से स्वर्ण परत चढ़ा कलश चोरी का मामला लगातार दूसरे दिन भी उबल रहा है. ग्रामीण प्रदीप लड्ढा ने बताया कि मंदिर से मंगलवार रात को लगभग 12 लाख रुपए मूल्य का स्वर्ण कलश चोरी हो गया था. इस घटना से ग्रामीणों की धार्मिक आस्था को गहरा आघात पहुंचा. ग्रामीणों ने गुरुवार को दूसरे दिन भी बाजार बंद रखे और ने धरना दिया. महिलाओं ने भी धरने में भाग लेते हुए कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ किया. बानसेन के सर्व समाज और व्यापार मंडल के लोग चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में चोरी का त्वरित खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले एक साल से क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है. उन्होंने गांव में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की भी मांग की है. इस मामले में भदेसर थाना क्षेत्र के अलावा पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं और तकनीकी टीम जांच में जुटी हुई है.

