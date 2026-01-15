ETV Bharat / state

राजस्थान: बूंदी के नेमीनाथ व चित्तौड़गढ़ के बालाजी मंदिर में चोरी, दोनों जगह प्रदर्शन

बूंदी/चित्तौड़गढ़: राजस्थान में हाल के दिनों में मंदिरों की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचने के साथ-साथ सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. चित्तौड़गढ़ के बानसेन कस्बे में बालाजी मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा भी नहीं हुआ था कि बूंदी में नैनवा उपखंड के उनियारा रोड स्थित प्राचीन नेमीनाथ जैन मंदिर में चोरी हो गई. दो अलग -अलग जिलों में दो प्रमुख मंदिरों से कीमती सामान चोरी होने के बाद स्थानीय समुदाय सड़कों पर उतर आया है और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहा है.

बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के उनियारा रोड स्थित प्राचीन नेमीनाथ जैन मंदिर में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. बीती रात मंदिर में लगे कीमती चांदी के छत्र, सिंहासन तथा अष्टधातु की प्रतिमाएं निकालकर चोर मौके से फरार हो गए. सुबह जब श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो चोरी का पता चला. देखते ही देखते घटना की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मंदिर परिसर में एकत्र हो गए. यह घटना हिंडोली क्षेत्र के बड़ा नया गांव के जैन मंदिर में चार दिन पूर्व हुई चोरी के ठीक बाद हुई है. इस मामले में भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं. इन सिलसिलेवार घटनाओं से जैन समाज में गहरा आक्रोश है. मंदिर अध्यक्ष कमल जैन ने पुलिस को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है कि यदि चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज उग्र आंदोलन करेगा.

पढ़ें: जैन मंदिरों में चोरी की वारदातों के विरोध में उतरे लोग, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

विशेष टीमें गठित की: घटना के बाद डीएसपी राजूलाल मीणा और नैनवा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने चोरी का मामला दर्ज किया है और विशेष टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है. समाज ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए स्थायी पुलिस गश्त और सीसीटीवी कैमरों की मांग की है.