चलती ट्रेन में बड़ी चोरी: 21 लाख रुपए और 35 तोला चांदी गायब, रेलवे सुरक्षा पर सवाल

योगा एक्सप्रेस के एसी कोच में जयपुर-अजमेर के बीच रात में यात्रियों का सामान चोरी हुआ. जीआरपी ने जीरो FIR दर्ज की है.

Theft in the train
GRP थाना, आबूरोड (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 5:45 PM IST

आबूरोड (सिरोही): हरिद्वार से अहमदाबाद जा रही 19032 योगा एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड एसी कोच में सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह के बीच चोरी की बड़ी वारदात हुई है. जयपुर-अजमेर रेलखंड पर हुई इस घटना में दो यात्रियों के बैग गायब हो गए, जिनमें कुल 21 लाख रुपये नकद, 35 तोला चांदी के जेवरात, 80 हजार रुपये कैश और जरूरी दस्तावेज शामिल हैं.

जीआरपी थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पहली शिकायत दानवाव (आबूरोड) निवासी निखिल कुमार सिंह ने दर्ज करवाई है. थानाधिकारी ने बताया कि निखिल 5 दिसंबर को आबूरोड से हरिद्वार गए थे, जहां उनकी 1.5 बीघा जमीन का सौदा 21 लाख रुपये में तय हुआ. 7 दिसंबर को सेल एग्रीमेंट तैयार होने के बाद उन्हें पूरी रकम नकद मिली. 8 दिसंबर को वे मेरठ से योगा एक्सप्रेस के A2 कोच में सवार होकर आबूरोड लौट रहे थे. 9 दिसंबर सुबह करीब 6 बजे जब ट्रेन अजमेर के पास थी, तब कई यात्रियों ने चोरी की शिकायत की. निखिल ने अपना बैग चेक किया तो वह गायब था. बैग में 21 लाख रुपये नकद, जमीन का सेल एग्रीमेंट और अन्य कागजात थे.

निखिल कुमार सिंह (ETV Bharat Sirohi)

जीरो एफआईआर दर्ज: जीआरपी थानाधिकारी ने बताया कि इसी ट्रेन के A1 कोच में यात्रा कर रही रीको कॉलोनी आबूरोड निवासी सीता गर्ग का भी बैग चोरी हो गया. उनके बैग में करीब 35 तोला चांदी के आभूषण और 80 हजार रुपये नकद थे. दोनों पीड़ितों ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज की और आबूरोड पहुंचकर जीआरपी थाने में लिखित रिपोर्ट दी. आबूरोड जीआरपी ने दोनों मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज कर एक केस जयपुर जीआरपी और दूसरा जीआरपी अजमेर को ट्रांसफर कर दिया है.

आबूरोड जीआरपी थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है. ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्ध यात्रियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही चोरी करने वाले गिरोह तक पहुंचने की उम्मीद है. इस घटना ने एक बार फिर एसी कोचों में रात के समय यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों में रोष है कि इतनी बड़ी राशि और कीमती सामान के साथ चोरी हो जाना रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है.

