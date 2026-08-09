ETV Bharat / state

एमसीबी में नेशनल हाईवे से गायब हो रही स्ट्रीट लाइटें, कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सड़कों से स्ट्रीट लाइट लगातार गायब हो रही है. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur Congress
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कांग्रेस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग से स्ट्रीट लाइटें गायब होने का मामला गरमा गया है. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर ने इसे सरकारी संपत्ति और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना है. उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, गायब स्ट्रीट लाइटों की बरामदगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

कई किलोमीटर तक स्ट्रीट लाइटें हुईं गायब

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने बताया कि बैकुंठपुर से मनेंद्रगढ़ की ओर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर की शुरुआत से लेकर नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की सीमा तक कई स्ट्रीट लाइटें गायब हैं. इन लाइटों के अभाव में रात के समय सड़क का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में रहता है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.

एमसीबी में कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत (ETV BHARAT)

ऊंचाई से कैसे गायब हो रही लाइटें ?

सौरव मिश्रा ने इस बात पर सवाल उठाया कि 20 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगी स्ट्रीट लाइटें आखिर कैसे गायब हो गईं. उन्होंने तर्क दिया कि इतनी ऊंचाई से लाइटें हटाने के लिए लिफ्टर या बकेट वाहन जैसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है. उन्होंने पुलिस और संबंधित विभाग से क्षेत्र में संचालित ऐसे वाहनों की जानकारी जुटाकर मामले की गहन जांच करने का आग्रह किया. महामंत्री स्नेहिल शुक्ला ने टिप्पणी की कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्ट्रीट लाइटों का गायब होना एक सामान्य घटना नहीं है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए.

राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे अहम रोड पर पर्याप्त रोशनी न होने से वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है- व्यंकटेश सिंह, कांग्रेस नेता

कांग्रेस ने मांग की है कि गायब स्ट्रीट लाइटों की जांच कर उन्हें जल्द से जल्द दोबारा लगाया जाए. इस केस में जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए.

आदिवासी या वनवासी, पीसीसी चीफ का भाजपा और आरएसएस पर हमला, सीएम से माफी की मांग

बिलासपुर दौरे पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, समीक्षा बैठक में कहा- भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर दूरदर्शी कार्ययोजना बनाएं

TAGGED:

THEFT OF STREETLIGHTS IN MCB NH
MANENDRAGARH POLICE
एमसीबी में नेशनल हाईवे
कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़
NATIONAL HIGHWAY IN MCB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.