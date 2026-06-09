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नागौर के डांगावास में हुई 53 लाख की चोरी का पर्दाफाश, दो शातिर चोर गिरफ्तार

लाखों की चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में 5000-5000 रुपए का इनाम भी घोषित था.

Police officer addressing a press conference
प्रेस वार्ता को संबोधित करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 6:53 PM IST

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नागौर: पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम डांगावास में हुई करीब 53 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी की चोरी का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. दरअसल गत 27 मई को डांगावास निवासी दयाराम ने थाना मेड़तासिटी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वे दिन में बाहर गए हुए थे, तब अज्ञात चोरों ने उनके सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी व बक्से से करीब 34-35 तोला सोना, चांदी के आभूषण और 2.50 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए.

पुलिस ने खंगाले 1200 सीसी टीवी फुटेज: मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला स्पेशल टीम (DST) और थाना मेड़तासिटी की विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने संदिग्ध रूटों पर लगे करीब 1200 से जायदा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दोनों आरोपियों को दबोच लिया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशा राम चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हनुमानगढ़ निवासी सनी पुत्र संजीव कुमार माली, हरदीप सिंह पुत्र गुरजंट सिंह और के रूप में हुई है. इन आरोपियों पर पूर्व में 5000-5000 रुपए का इनाम भी घोषित था.

पुलिस ने खोला गैंग का कच्चा चिट्ठा, देखें वीडियो (ETV Bharat Nagaur)

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ट्रेन से यात्रा और मोटरसाइकल चोरी का खेल: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि यह गैंग बेहद शातिर है. आरोपी मुख्य रूप से ट्रेन से यात्रा करते थे और रेलवे स्टेशन के पास से मोटरसाइकिल चोरी करते थे. इसके बाद वे दिन के समय बंद पड़े मकानों में जिनके बाहर ताला लटका होता था, उन मकानों को अपना निशाना बनाते थे. पहचान छुपाने के लिए आरोपी चेहरे पर मास्क, कैप या गमछा और चश्मा लगाते थे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षण ने बताया कि पुलिस को उम्मीद है कि इस गैंग की गिरफ्तारी से नागौर, जयपुर, सीकर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और पाली सहित कई अन्य जिलों में हुई चोरियों का भी खुलासा हो सकेगा.

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TWO CUNNING THIEVES ARRESTED
RS 53 LAKH THEFT IN NAGAUR
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NAGAUR POLICE MAJOR ACTION
THEFT WORTH RS 53 LAKH SOLVED

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