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नागौर के डांगावास में हुई 53 लाख की चोरी का पर्दाफाश, दो शातिर चोर गिरफ्तार

नागौर: पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम डांगावास में हुई करीब 53 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी की चोरी का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. दरअसल गत 27 मई को डांगावास निवासी दयाराम ने थाना मेड़तासिटी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वे दिन में बाहर गए हुए थे, तब अज्ञात चोरों ने उनके सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी व बक्से से करीब 34-35 तोला सोना, चांदी के आभूषण और 2.50 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए.

पुलिस ने खंगाले 1200 सीसी टीवी फुटेज: मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला स्पेशल टीम (DST) और थाना मेड़तासिटी की विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने संदिग्ध रूटों पर लगे करीब 1200 से जायदा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दोनों आरोपियों को दबोच लिया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशा राम चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हनुमानगढ़ निवासी सनी पुत्र संजीव कुमार माली, हरदीप सिंह पुत्र गुरजंट सिंह और के रूप में हुई है. इन आरोपियों पर पूर्व में 5000-5000 रुपए का इनाम भी घोषित था.