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कानपुर में ठेकेदार के घर 40 लाख की चोरी, 400 CCTV कैमरों की मदद से दबोचे गए शातिर चोर, नेपाल के कैसिनो में उड़ाते थे पैसा

अभियुक्तों के कब्जे से करीब 8-10 लाख रुपये के जेवरात बरामद किए गए हैं. रेकी के बाद आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 3:59 PM IST

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कानपुर : थाना रावतपुर क्षेत्र के मसवानपुर में एक ठेकेदार के घर हुई लगभग 40 लाख रुपये की बड़ी चोरी का खुलासा पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में तीन शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों के कब्जे से करीब 8-10 लाख रुपये के जेवरात बरामद किए गए हैं. पुलिस ने तकनीक का सहारा लेते हुए 400 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद आरोपियों को दबोचा जा सका. चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम के लिए डीसीपी पश्चिम द्वारा 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान राजेश बाथम, आशु अग्निहोत्री उर्फ पंडित और सौरभ चंदेल के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आशु अग्निहोत्री पहले भी करीब 8.5 साल जेल में सजा काट चुका है, जबकि राजेश बाथम के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी और नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं. इन अपराधियों ने वारदात से पहले घर की पूरी रेकी की थी और एक सुनियोजित तरीके से चोरी को अंजाम दिया था.

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि वारदात के बाद अभियुक्त सौरभ चंदेल और आशु अग्निहोत्री नेपाल भाग गए थे, जहां उन्होंने कैसिनो में काफी पैसा खर्च किया और मौज-मस्ती की. आरोपियों ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद अपनी आजीविका चलाने और निजी शौक पूरे करने के लिए उन्होंने इस चोरी की योजना बनाई थी.

प्रकरण में मऊ के मधुबन निवासी अजय यादव की भूमिका भी सामने आई है, जो चोरी का माल ठिकाने लगाने में अपराधियों की मदद करता था. पुलिस के अनुसार अजय यादव का पुराना आपराधिक इतिहास है और वह इन चोरों को शरण देने का काम भी करता था. फिलहाल अजय फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पकड़े गए तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

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