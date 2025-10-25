लखनऊ में SDM के घर लाखों की चोरी, बाउंड्री फांदकर घुसा चोर, पुलिस को करीबी पर शक
चोरी की घटना 24 अक्टूबर की रात हुई. एसडीएम ने शनिवार को मड़ियांव थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है.
लखनऊ : मड़ियांव थाना क्षेत्र में चोरों ने फतेहपुर सदर में तैनात एक एसडीएम के घर को निशाना बनाया. चोर ने घर में रखे लाखों के जेवर और नकदी पार कर दिया. बदमाशों ने बृहस्पतिवार रात को वारदात को अंजाम दिया था. बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उखाड़ ले गए. सीसीटीवी फुटेज में एक मुंह पर कपड़ा बांधे एक चोर बाउंड्री फांदकर घर में दाखिल होते दिख रहा है.
इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया, साईं सिटी कॉलोनी में एसडीएम अनामिका श्रीवास्तव का मकान है. चोरी की घटना 24 अक्टूबर की रात करीब 2:40 बजे से 5 बजे के बीच हुई. एसडीएम ने शनिवार को मड़ियांव थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया, सीसीटीवी फुटेज में एक चोर की हरकतें साफ दिखाई दी हैं. चोर ने अपने चेहरे को गमछे से पूरी तरह ढका हुआ था, ताकि उसकी पहचान न हो सके. चोर ने पहले एक तरफ से गेट पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया. इसके बाद वह दूसरी तरफ आया, गली में बिना इधर-उधर देखे सीधे बाउंड्रीवॉल के पास पहुंचा.
चोर ने चहारदीवारी फांदकर आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया. एक और चोर था जो दूसरे रास्ते से घर में दाखिल हुआ. चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. हालांकि, डॉग स्क्वॉड घर के बगल वाली गली तक जाकर रुक गया.
इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि एसडीएम के घर में 24 घंटे रामभजन चलता रहता है, जिसकी जानकारी आमतौर पर अनजान लोगों को नहीं होती. आशंका है कि इस चोरी की वारदात में कोई करीबी या परिचित व्यक्ति शामिल हो सकता है, जिसे घर के माहौल और गतिविधियों की पूरी जानकारी थी. फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने और करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है.
