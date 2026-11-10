जगदलपुर मोती ज्वेलर्स से उठाईगिरी मामला, रायकोट से चार आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी से मिला अहम सुराग
जगदलपुर के मोती ज्वेलर्स से उठाईगिरी करने वाले कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.मामले में पौने दो करोड़ के गहने पार हुए थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 7:42 PM IST
बस्तर : जगदलपुर में दीपावली के ठीक एक दिन पहले 7 नवंबर को शहर के मोती ज्वेलर्स शॉप से उठाईगिरी का बड़ा मामला सामने आया था. पैलेस रोड स्थित मोती ज्वेलर्स शॉप से एक महिला गैंग ने आभूषणों के एक बॉक्स पर हाथ साफ कर पौने दो करोड़ की उठाई गिरी को अंजाम दिया था. यह पूरा मामला शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने बास्तानार ब्लॉक के रायकोट जंगल से नाबालिग आरोपियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.
CCTV से हुई आरोपियों की पहचान
बस्तर ASP सुखनंदन राठौर का कहना है कि पुलिस ने पहले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की, जिसके बाद पुलिस जांच में संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन की भी पहचान की. आरोपी इसी वाहन से जगदलपुर पहुंचे थे. इस गैंग में आधा दर्जन लोग शामिल हैं. इनमें से एक महिला एक पुरुष और दो नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
सीसीटीवी में कैद संदिग्ध बच्ची भी पुलिस के हाथ लगी है, जिसने आभूषणों के डिब्बे को झोले में डालकर उठाई गिरी की थी. फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है- सुखनंदन राठौर, ASP
पौने दो करोड़ की हुई थी उठाईगिरी
बस्तर एडिशनल सुखनंदन राठौर ने बताया कि घटना में तकरीबन 1200 ग्राम सोने के आभूषण चोरी हुए थे. जिनकी अनुमानित कीमत पौने दो करोड़ रुपए आंकी गई है. चोरी किए गए सोने के आभूषणों में कुछ जब्त कर लिए गए हैं. वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी. इन आरोपियों में से दो के खिलाफ पहले ही नारायणपुर थाना में चोरी की मामले में अपराध पंजीबद्ध है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड में लेकर लगातार इनसे पूछताछ कर रही है.
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