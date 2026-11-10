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जगदलपुर मोती ज्वेलर्स से उठाईगिरी मामला, रायकोट से चार आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी से मिला अहम सुराग

जगदलपुर मोती ज्वेलर्स से उठाईगिरी मामला ( Etv Bharat )

बस्तर : जगदलपुर में दीपावली के ठीक एक दिन पहले 7 नवंबर को शहर के मोती ज्वेलर्स शॉप से उठाईगिरी का बड़ा मामला सामने आया था. पैलेस रोड स्थित मोती ज्वेलर्स शॉप से एक महिला गैंग ने आभूषणों के एक बॉक्स पर हाथ साफ कर पौने दो करोड़ की उठाई गिरी को अंजाम दिया था. यह पूरा मामला शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने बास्तानार ब्लॉक के रायकोट जंगल से नाबालिग आरोपियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.





CCTV से हुई आरोपियों की पहचान