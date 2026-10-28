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रांची में मॉड्यूलर टॉयलेट से लगातार हो रही है सामान की चोरी, हर महीने नगर निगम को हो रहा 2 लाख का नुकसान

रांची में बना मॉड्यूलर टॉयलेट. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए बनाए गए मॉड्यूलर टॉयलेट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इन टॉयलेट्स में लगातार हो रही चोरी से रांची नगर निगम को हर महीने करीब दो लाख रुपये का नुकसान हो रहा है. चोरी की घटनाएं केवल महंगे उपकरणों तक सीमित नहीं हैं. टॉयलेट में लगे नल, बेसिन, बल्ब, दरवाजों की छिटकनी और सिंक के पाइप तक गायब किए जा रहे हैं. इससे एक तरफ नगर निगम पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के लिए बनाई गई सुविधाओं को दुरुस्त रखना भी मुश्किल हो रहा है.

सुविधा के लिए बने टॉयलेट, पर सामान सुरक्षित नहीं