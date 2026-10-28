रांची में मॉड्यूलर टॉयलेट से लगातार हो रही है सामान की चोरी, हर महीने नगर निगम को हो रहा 2 लाख का नुकसान
रांची में मॉड्यूलर टॉयलेट की सुरक्षा सवालों के घेरे में है. इससे नगर निगम को हर महीने भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 28, 2026 at 5:35 PM IST
रांची: राजधानी रांची में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए बनाए गए मॉड्यूलर टॉयलेट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इन टॉयलेट्स में लगातार हो रही चोरी से रांची नगर निगम को हर महीने करीब दो लाख रुपये का नुकसान हो रहा है. चोरी की घटनाएं केवल महंगे उपकरणों तक सीमित नहीं हैं. टॉयलेट में लगे नल, बेसिन, बल्ब, दरवाजों की छिटकनी और सिंक के पाइप तक गायब किए जा रहे हैं. इससे एक तरफ नगर निगम पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के लिए बनाई गई सुविधाओं को दुरुस्त रखना भी मुश्किल हो रहा है.
सुविधा के लिए बने टॉयलेट, पर सामान सुरक्षित नहीं
शहर में मॉड्यूलर टॉयलेट बनाने का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है. इसके लिए टॉयलेट में पानी, हाथ धोने के लिए बेसिन, रोशनी और दरवाजों जैसी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन लगातार सामान चोरी होने से इन सुविधाओं पर असर पड़ रहा है. कहीं नल गायब हो रहे हैं, तो कहीं बल्ब और सिंक के पाइप तक निकाल लिए जा रहे हैं. दरवाजों की छिटकनी चोरी होने से भी टॉयलेट की व्यवस्था प्रभावित होती है.
सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए इन टॉयलेट्स में सामान की बार-बार चोरी होने से रख-रखाव की समस्या बढ़ रही है. किसी उपकरण के खराब होने या चोरी होने पर उसे बदलना जरूरी होता है, ताकि लोगों को सुविधा मिलती रहे. लेकिन लगातार होने वाली ऐसी घटनाओं के कारण मरम्मत और नए उपकरण लगाने का काम बार-बार करना पड़ रहा है.
संचालन करने वाली एजेंसी भी परेशान
मॉड्यूलर टॉयलेट के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी संभाल रही सुलभ इंटरनेशनल के सामने भी परेशानी बढ़ गई है. चोरी हुए सामान को दोबारा लगाना और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करना एजेंसी के लिए चुनौती बन रही है. इस कारण टॉयलेट को लगातार उपयोग के योग्य बनाए रखना मुश्किल हो रहा है.
हर महीने करीब दो लाख रुपये के नुकसान का मामला सार्वजनिक सुविधाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है. यदि चोरी और तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगती है, तो रख-रखाव का खर्च बढ़ने के साथ आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रभावित होती रहेंगी.
रात में हो रही ज्यादातर चोरी की वारदातें
रांची नगर निगम की हेल्थ ऑफिसर डॉ. किरण कुमारी ने बताया कि मॉड्यूलर टॉयलेट में चोरी की ज्यादातर घटनाएं रात के समय हो रही हैं. उन्होंने शहरवासियों से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की है. उनका कहना है कि इन सुविधाओं को सुरक्षित रखना केवल नगर निगम या संचालन करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं सार्वजनिक टॉयलेट से सामान चोरी करते हुए कोई दिखाई दे या इस तरह की गतिविधि की जानकारी मिले, तो नगर निगम को सूचित करें.
सवाल यह है कि आम लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से कैसे बचाया जाए ? लगातार हो रही चोरी पर रोक लगाने और मॉड्यूलर टॉयलेट को सुरक्षित रखने के लिए निगरानी और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है. सार्वजनिक सुविधाओं की सुरक्षा होगी, तभी उसका लाभ शहरवासियों को लगातार मिल सकेगा.
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