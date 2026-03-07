ETV Bharat / state

देहरादून में शहर की खूबसूरती के लिए लगाए फूलों की चोरी, MDDA लेगा सख्त एक्शन

ताजा मामला देहरादून की सहस्त्रधारा रोड का है, यहां सामने आई तस्वीरों में दो युवक स्कूटी पर सवार होकर सड़क के डिवाइडर में लगे फूलों को उखाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि युवक हाथ में कैंची लिए हुए हैं और डिवाइडर में लगे फूलों को काटकर अपने साथ ले जा रहे हैं. इस पूरी घटना ने प्राधिकरण को भी चौंका दिया है, क्योंकि यह सीधे-सीधे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला है.

हालांकि प्राधिकरण की इन कोशिशों के बावजूद शहर में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें कुछ लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते दिखाई देते हैं. कहीं पौधों को उखाड़ दिया जाता है तो कहीं गमलों को नुकसान पहुंचाया जाता है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए MDDA ने पहले भी सख्ती दिखाई है और लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें. इसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं.

इन पौधों का उद्देश्य केवल शहर की सुंदरता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को बेहतर बनाना और लोगों को हरियाली से जोड़ना भी है. शहर के कई हिस्सों में रंग-बिरंगे फूलों और पौधों से डिवाइडर और सड़क किनारे का दृश्य काफी आकर्षक बन गया है. प्राधिकरण की ओर से इन पौधों के रखरखाव और निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था भी बनाई गई है. समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, ताकि पौधों की देखभाल सही तरीके से हो सके और उन्हें नुकसान न पहुंचे.

देहरादून शहर को हरियाली और फूलों से सजाने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) पिछले काफी समय से विशेष अभियान चला रहा है. इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों, डिवाइडरों और सड़कों के किनारों पर बड़ी संख्या में पौधे और फूलों वाले गमले लगाए गए हैं.

देहरादून: देहरादून की सहस्त्रधारा रोड से फूल चोरी का मामला सामने आया है. जहां सड़क के डिवाइडर पर लगाए गए फूलों और पौधों को उखाड़ते हुए कुछ युवकों की तस्वीरें सामने आई हैं. इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. देहरादून की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली को बनाए रखना प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी उद्देश्य से शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और सजावटी पौधों का रोपण कराया जा रहा है. सहस्त्रधारा रोड पर लगाए गए फूलों को उखाड़ने की घटना यह दिखाती है कि कुछ लोग शहर की सामूहिक संपत्ति के प्रति संवेदनशील नहीं हैं. इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही शहर में पौधों की सुरक्षा के लिए निगरानी व्यवस्था को भी और मजबूत किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

बंशीधर तिवारी, एमडीडीए उपाध्यक्ष

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए उन्हें सार्वजनिक किया है. प्राधिकरण का कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें इस तरह की घटनाएं नुकसान पहुंचा रही हैं. यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं.

यह कोई पहला मामला नहीं है जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई हो. इससे पहले भी कई जगहों पर सरकारी गमलों, पौधों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आते रहे हैं. पिछले साल नोएडा में सरकारी गमलों को लेकर हुई घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, वहां कार्यक्रम के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे रखे गमलों को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए थे. उस घटना ने भी सार्वजनिक संपत्ति के प्रति लोगों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए थे.

शहर को सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते. इसके लिए नागरिकों की जिम्मेदारी और सहभागिता भी उतनी ही जरूरी होती है. यदि लोग खुद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और ऐसी घटनाओं की सूचना प्रशासन को दें, तो शहर की सुंदरता को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सकता है.

एमडीडीए का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले सोचने को मजबूर हो. देहरादून जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील शहर में हरियाली और पौधों का महत्व और भी बढ़ जाता है. ऐसे में इन पौधों को नुकसान पहुंचाना केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं, बल्कि शहर की सुंदरता और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है.

