ETV Bharat / state

'अयोध्या के राम मंदिर के चंदे में चोरी एक छोटी सी घटना है', बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव का बयान

बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ की नजर में अयोध्या के राम मंदिर के चंदे में चोरी एक छोटी सी घटना है.

BJP Leader Omprakash Dhankhar
प्रेस वार्ता करते बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 12, 2026 at 8:23 PM IST

|

Updated : July 12, 2026 at 9:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींदः बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की नजर में अयोध्या के राम मंदिर के चंदे में चोरी एक छोटी सी घटना है. धनखड़ रविवार को जींद में पत्रकार सम्मेलन में बोल रहे थे. उनसे जब अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना को लेकर सवाल किया गया तो धनखड़ ने कहा कि "एक छोटी सी घटना से भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा कम नहीं होगी. भगवान राम देश के राष्ट्र पुरुष हैं."

'भीम यूपीआई अब इंटरनेशनल होने जा रहा है': धनखड़ ने कहा कि "भारत अब अनुकरण करने वाला देश नहीं होकर, पहल करने वाला देश बन रहा है. इसी में भारत का भीम यूपीआई अब इंटरनेशनल होने जा रहा है." धनखड़ ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को सोनीपत के लिए रवाना करेंगे. यह केवल एक ट्रेन की बात नहीं होकर, बदलते भारत की बानगी है, जिसमें भारत अब दुनिया का तीसरा ऐसा देश बनने जा रहा है, जिसमें हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी. इसके पीछे प्रधानमंत्री की सोच डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता कम कर हाइड्रोजन, बायो फ्यूल आदि के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देने की है."

'अयोध्या के राम मंदिर के चंदे में चोरी एक छोटी सी घटना है' (ETV Bharat)

विदेशों से यूपीआई से भारत भेज पायेंगे पैसाः उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीन देशों के अपने दौरे में भारत के भीम यूपीआई को इंटरनेशनल बनाने में सफलता हासिल की. दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को बहुत जल्द अपने परिवारों के पास भारत में भीम यूपीआई के जरिए पैसा भेजने की सुविधा मिलेगी." इससे उनका काफी पैसा बचेगा. धनखड़ के साथ सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा, शमशेर खरक, सन्नी मग्गू आदि भी थे.

ये भी पढ़ें-जींद में बीजेपी पर बरसे रणदीप सुरजेवाला, बोले- 'युवा पेपर लीक और बेरोजगारी से त्रस्त'
Last Updated : July 12, 2026 at 9:40 PM IST

TAGGED:

BJP LEADER OMPRAKASH DHANKHAR
AYODHYA RAM MANDIR
राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण
राम मंदिर में चंदा चोरी
RAM MANDIR DONATION THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.