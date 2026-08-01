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बिहारीजी मंदिर में हीरे-चांदी की बांसुरी चोरी होने के मामले की जांच तेज, दानदाताओं व कर्मचारियों के बयान लिए

परिवार का आरोप है कि जहां पहले हीरा जड़ा था, वहां अब कांच का टुकड़ा लगाया गया है.

मामले की जांच तेज
मामले की जांच तेज (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 5:04 PM IST

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भरतपुर : लोहगढ़ किला स्थित ऐतिहासिक बिहारीजी मंदिर में भगवान के शृंगार के लिए दान किए गए करीब 3.65 लाख रुपए के हीरे और 400 ग्राम चांदी की बांसुरी-मुकुट चोरी होने के मामले की जांच अब तेज हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए देवस्थान विभाग जयपुर से शासन उप सचिव आलोक सैनी शनिवार को भरतपुर पहुंचे और मंदिर परिसर में दानदाता परिवार, विभागीय कर्मचारियों और मंदिर से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए.

उप सचिव आलोक सैनी ने बताया कि भगवान बिहारीजी को चढ़ाए गए हीरे और चांदी की बांसुरी-मुकुट के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी. इसी शिकायत की जांच के लिए वे भरतपुर आए हैं. उन्होंने बताया कि दानदाता परिवार, देवस्थान विभाग के कर्मचारियों और मंदिर से जुड़े सभी संबंधित व्यक्तियों के बयान लिए जा रहे हैं. सभी पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद मामले की अग्रिम जांच की जाएगी और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट जयपुर में सचिव को सौंपी जाएगी.

आलोक सैनी, उप सचिव, देवस्थान विभाग. (ETV Bharat Bharatpur)

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यह है पूरा मामला : भरतपुर के रंजीत नगर निवासी कृपाली बंसल ने शिकायत में बताया था कि उनकी सास मीरा बंसल भगवान बिहारीजी की अनन्य भक्त हैं. उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि जिस प्रकार देश के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिरों में भगवान के शृंगार में हीरा लगाया जाता है, इसी प्रकार भरतपुर के बिहारीजी मंदिर की प्रतिमा पर भी हीरा लगाया जाए. इसी भावना के साथ परिवार ने 10 दिसंबर 2024 को दिल्ली के करोल बाग स्थित एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से लगभग 3 लाख 64 हजार 970 रुपए मूल्य का हीरा खरीदा.

तत्कालीन पुजारी को सौंपा था हीरा : परिवार का दावा है कि वर्तमान बाजार मूल्य करीब 4 लाख रुपए है. उनके पास हीरे का खरीद बिल, सीरियल नंबर और प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) भी सुरक्षित है. परिवार के अनुसार, 10 दिसंबर 2024 को यह हीरा मंदिर के तत्कालीन पुजारी मनोज भारद्वाज को सौंपा गया था. इसके बाद भगवान बिहारीजी की प्रतिमा की नाक के नीचे लॉन्ग के रूप में हीरा जड़ दिया गया. करीब छह महीने तक सब कुछ सामान्य रहा और परिवार को किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ.

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कृपाली बंसल ने बताया कि जून 2025 के आसपास मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और परिचितों ने उन्हें बताया कि भगवान की प्रतिमा पर लगा पत्थर पहले जैसा नहीं दिख रहा. उसकी चमक गायब हो गई है और वह हीरे जैसा प्रतीत नहीं होता. इस सूचना के बाद मीरा बंसल और परिवार के अन्य सदस्य मंदिर पहुंचे. उन्होंने प्रतिमा का नजदीक से निरीक्षण किया तो उन्हें संदेह हुआ कि असली हीरे की जगह कोई दूसरा पत्थर लगा दिया गया है. परिवार का आरोप है कि जहां पहले हीरा जड़ा था, वहां अब कांच का टुकड़ा लगाया गया है.

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बिहारीजी मंदिर में बांसुरी चोरी
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