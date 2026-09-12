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बदायूं: सर्राफा कारोबारी की गाड़ी से चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अभियुक्त गिरफ्तार

सर्राफा कारोबारी की गाड़ी से चोरी का खुलासा ( Photo Credit; ETV Bharat )

बदायूं/लखीमपुर खीरी: थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के दास डिग्री कॉलेज के पास खड़ी कार से बृहस्पतिवार को 85 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, उनके पास से 79 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने की बरामदगी कर ली है. वहां, पलिया पुलिस ने बीते दिनों हुए चोरी का महज 12 घंटे में खुलासा कर तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के एक जोड़ी सफेद धातु की पायलबंद और 460 रुपये नकद बरामद किए हैं. एसएसपी अंकिता शर्मा (VIDEO Credit; ETV Bharat) एसएसपी अंकिता शर्मा के अनुसार, मेरठ के रहने वाले एक ज्वेलरी कारोबारी के दो वर्कर्स बदायूं आए थे, जब वह मेरठ से ज्वेलरी और 85 लाख रुपए लेकर लौट रहे थे, तभी नवादा पुलिस चौकी स्थित दास कॉलेज के सामने गाड़ी रोक कर चाय नाश्ता करने लगे. इस दौरान उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर बैग लूट लिया गया, जिसमें लगभग 85 लाख रुपये और 100 ग्राम सोने की ज्वेलरी थी. उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना न देकर पहले अपने मेरठ स्थित मलिक को घटना की जानकारी दी, उसके 24 घंटे के बाद मालिक के साथ आकर पुलिस को लिखित तहरीर थाने पर दी गई.