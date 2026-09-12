ETV Bharat / state

बदायूं: सर्राफा कारोबारी की गाड़ी से चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अभियुक्त गिरफ्तार

सर्राफा कारोबारी का ड्राइवर आरिफ ने अपने दोस्त वसीम के साथ मिलकर प्लानिंग कर दिया था घटना को अंजाम.

सर्राफा कारोबारी की गाड़ी से चोरी का खुलासा
सर्राफा कारोबारी की गाड़ी से चोरी का खुलासा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बदायूं/लखीमपुर खीरी: थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के दास डिग्री कॉलेज के पास खड़ी कार से बृहस्पतिवार को 85 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, उनके पास से 79 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने की बरामदगी कर ली है.

वहां, पलिया पुलिस ने बीते दिनों हुए चोरी का महज 12 घंटे में खुलासा कर तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के एक जोड़ी सफेद धातु की पायलबंद और 460 रुपये नकद बरामद किए हैं.

एसएसपी अंकिता शर्मा (VIDEO Credit; ETV Bharat)

एसएसपी अंकिता शर्मा के अनुसार, मेरठ के रहने वाले एक ज्वेलरी कारोबारी के दो वर्कर्स बदायूं आए थे, जब वह मेरठ से ज्वेलरी और 85 लाख रुपए लेकर लौट रहे थे, तभी नवादा पुलिस चौकी स्थित दास कॉलेज के सामने गाड़ी रोक कर चाय नाश्ता करने लगे.

इस दौरान उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर बैग लूट लिया गया, जिसमें लगभग 85 लाख रुपये और 100 ग्राम सोने की ज्वेलरी थी. उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना न देकर पहले अपने मेरठ स्थित मलिक को घटना की जानकारी दी, उसके 24 घंटे के बाद मालिक के साथ आकर पुलिस को लिखित तहरीर थाने पर दी गई.

मामला दर्ज होने के बाद, थाना प्रभारी के साथ एसओजी को तत्काल कार्यवाई कर मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए गए. एसओजी ने तत्काल कार्यवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से शत प्रतिशत बरामदगी कर ली.

पूछताछ में सामने आया कि कारोबारी का ड्राइवर आरिफ ने अपने दोस्त वसीम के साथ प्रीप्लानिंग कर इस घटना को अंजाम दिया था. ड्राइवर आरिफ ने जान बूझकर चाय नाश्ता करने के लिए गाड़ी को दास कॉलेज के सामने रोका था और गाड़ी का दरवाजा भी खुला छोड़ रखा था, तभी उसका दोस्त वसीम अंसारी पीछे से अपनी वरना गाड़ी से आया और गाड़ी में रखा बैग लेकर फरार हो गया.

बाद में आरिफ ने ही गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, ताकि लूट की घटना सच लगे, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने इन अभियुक्तों को बदायूं पार नहीं होने दिया और सर्विलेंस टीम की मदद से सर्च अभियान चलाकर रास्ते में ही पकड़ लिया. एसएसपी अंकित शर्मा ने अपनी टीम की सफलता पर पूरी टीम को ₹25000 नगद इनाम स्वरूप देने की घोषणा की है.

प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार तड़के सुबह पलिया-निघासन रोड से तीन फरदीन पुत्र मुजफ्फर अली (20) सदाकत पुत्र शराफत अली (19) और इनायत अली पुत्र सिराज अली (20) को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की एक जोड़ी सफेद धातु की पायलबन्द और 460 रुपये नकद बरामद हुए हैं.

ये भी पढ़ें: फर्रुखाबाद में मुनीम से लूट का खुलासा; तमंचे के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 250 CCTV खंगाले

TAGGED:

85 LAKH THEFT CASE SOLVED IN BUDAUN
THEFT CASE IN BUDAUN
ROBBERY OF A BULLION TRADER
UP CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.