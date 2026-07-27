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रायपुर में 70 लाख की चोरी का खुलासा, नागपुर से 2 आरोपी हुए अरेस्ट

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी रेल मार्ग से नागपुर फरार हुए थे. आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई राशि और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं. चोरी की वारदात को अंजाम देने में उपयोग किए गए 2 मोबाइल फोन भी आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है. आरोपियों के खिलाफ थाना पंडरी में धारा 302 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है.

रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के पंडरी थाना अंतर्गत पुलिस ने सोमवार को चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों ने 70 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के 6 घंटे के भीतर पुलिस ने इस मामले को सुलझाया. चोरी की वारदात का मास्टरमाइंड घरेलू रसोइया महेंद्र कुमार निकला.

70 लाख की चोरी का खुलासा (Etv Bharat)

नागपुर से 2 आरोपी हुए अरेस्ट

क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने कहा, "26 जुलाई को पीड़ित पंकज अग्रवाल ने पंडरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित ने कहा कि वह अशोका आईकॉन मोवा में रहता है. 26 जुलाई को वह अपने परिवार के साथ निजी कार्य से नया रायपुर गए. घर पर केवल उनका रसोइया महेंद्र कुमार यादव मौजूद था."

14 जुलाई 2026 से उसे रसोईया के लिए घर में रखा गया था. इसके पहले भी वह पीड़ित के घर में काम कर चुका था. पीड़ित के परिवार 26 जुलाई की शाम 7:00 बजे परिवार सहित घर लौटने पर मुख्य द्वार बंद होने के साथ ही घर की लाइट बंद मिला. पीछे का गेट खुला हुआ था. बेडरूम और अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे. जांच करने पर पता चला कि लाखों रुपए नगदी लाकर में रखे सोने चांदी के जेवरात पेन ड्राइव और कार्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे. रसोईया महेंद्र कुमार यादव ने अपने साथी के साथ मिलकर उक्त सामान की चोरी की थी. पीड़ित की रिपोर्ट पर पंडरी थाने में मामला दर्ज किया गया था: स्मृतिक राजनाला, क्राइम एंड साइबर DCP

पंडरी थाने में दर्ज हुई थी वारदात

पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की गई. घटनास्थल पर पूछताछ करने के साथ ही महेंद्र कुमार यादव के संबंध में विस्तार से जानकारी जुटाई गई. तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी महेंद्र कुमार यादव की तलाश कर रही थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महेंद्र कुमार यादव और उसके साथी पिंटू यादव को पुलिस ने घेराबंदी करके नागपुर के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी समता एक्सप्रेस में सवार होकर नागपुर की ओर फरार हो गए थे. पीड़ित के घर में काम करने वाला रसोइया आरोपी महेंद्र यादव रायपुर जिले के मोवा थाना का रहने वाला है. वही उसका दूसरा साथी पिंटू यादव उर्फ अभिषेक यादव मूल रूप से बिहार का रहने वाला था. जो किराए के मकान में विधानसभा थाना अंतर्गत आमासिवनी में रहता है.